Kampen mot korona er ingen landskamp

Større koronautbrudd i Sarsborg, Fredrikstad og Bergen er med på å drive smittetallene oppover i Norge. Foto: Terje Pedersen

LEDER: Det første tegnet på sivilisasjon er et helbredet lårbein, sa antropolgen Margareth Mead. For det betyr at noen har vist medynk og omsorg.