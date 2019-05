Problemet er ikke May

Avisen The Times skrev torsdag at deres kilder i regjeringsapparatet ventet at May i dag vil sette en sluttdato for sin tid som statsminister. Nyheten kom etter en ny uke med kaos og krangling både innad og utenfor det konservative partiet.

May, som tidligere har fått nei til sin Brexit-plan tre ganger i parlamentet, prøvde seg denne uken med en «ny Brexit-avtale». Statsministeren åpnet til og med for en ny folkeavstemning og en full tollunion med EU til neste valg.

Tanken var at denne nye planen skulle appellere til både Brexit-forkjemperne og det nordirske partiet DUP.

Men det gikk ikke bra. Den nye avtalen ble stemt ned av Labour, og motstanden blant de konservative var mer enn dobbelt så stor nå som tidligere.

Sterk kritikk

Etter nederlaget haglet det med kritikk fra Mays egne partifeller. Zac Goldsmith, som tidligere har støttet statsministeren, skrev på Twitter at han ikke lenger kunne stille seg bak «dette innviklede rotet». Brexit-minister Dominic Raab skrev at han ikke kunne støtte en avtale som åpnet for en ny folkeavstemning, og Boris Johnson uttalte at det nå var på tide å gjøre som folket hadde bedt dem om.

Torsdag annonserte lederen av underhuset, Andrea Leadsom, at hun trakk seg fra regjeringen fordi hun ikke lenger hadde troen på at regjeringen kan levere på Brexit. Leadsom var den 36. ministeren som har forlatt Mays regjering.

De konservative kunne ha lyst ut nyvalg, men et nyvalg ville i dag vært katastrofalt for partiet som har brukt mye av det siste året på å rive seg selv fullstendig i fillebiter.

Derfor begynner nå den interne kampen om hvem som skal ta over etter May. Mange britiske kommentatorer frykter at de kan bli tidligere utenriksminister Boris Johnson. Men det finnes en rekke andre kandidater.

Mangel på samarbeid

Fra May tok over som statsminister i 2016 har hun hatt som mål å gi folket hva de ville, en vei ut av EU. Problemet har stort sett vært at ingen har klart å bli enige om hva Brexit skal være.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa i et intervju med CNN at det han ikke liker med den britiske debatten, er at «det virker som det er viktigere å bli kvitt statsministeren enn å finne ut hva de kan bli enige om».

Neste Brexit-deadline er 31. oktober. Juncker mener britene er på vei mot enda en utsettelse av utmeldingen.

May har som leder ikke klart å samle troppene og få til en enighet. Men det er langt fra sikkert at en ny leder vil klare det heller. Det er for mange individualister i britisk politikk, og forsvinnende liten evne til samarbeid.