Valget som endrer EU

Det var den høyeste valgdeltakelsen på 20 år da EU-borgerne i 28 land gikk til valgurnene mellom 23. og 26. mai. 50,5 prosent av de drøyt 370 millioner velgerne stemte ved valget til nytt EU-parlament.

De kristeligdemokratiske og sosialdemokratiske partiene ble taperne, mens de EU- og innvandringskritiske partiene er vinnerne. De grønne partiene gjorde sitt beste valg noensinne.

Det interessante er å se på valgresultatene i de enkelte land.

Brexit-vinneren

I Storbritannia, som etter planen skal ut av EU 31. oktober, ble Nigel Farages nystiftede Brexit-parti den store valgvinneren. Det konservative regjeringspartiet fikk bare 9 prosent av stemmene.

Og i Danmark, der det skal være valg til Folketinget 5. juni, kollapset statsminister og venstreleder Lars Løkke Rasmussens regjeringspartner Dansk Folkeparti. Mens sentrum-venstre, som er de partiene Rasmussen bruker all sin tid på å bekjempe, ble vinnerne av EU-valget.

Ifølge Reuters, vil fremdeles to av tre seter i EU-parlamentet tilhøre partier som ønsker et styrket EU.

Men samtidig økte også oppslutningen om EU-motstanderne.

I Frankrike ble største parti etter valget Marine Le Pens Nasjonal samling, tett fulgt av Emmanuel Macrons liberale parti. I Italia var det også en dreining i høyreekstrem retning, med Lega som største parti.

Men i andre land, som Ungarn og Spania, fikk ytre høyre-partiene mye lavere oppslutning enn ventet.

Grønn bølge

Totalt gikk de grønne partiene opp fra 6,6 prosent for fem år siden til rundt 9 prosent. I Frankrike og Tyskland fikk de grønne henholdsvis 13 og 22 prosent av stemmene. Mens i Greta Thunbergs hjemland, Sverige, falt oppslutningen til miljøpartiet med over 5 prosentpoeng til 9,5 prosent.

I Sverige økte høyrepopulistiske Sverigedemokraterna oppslutningen med 7,3 prosentpoeng.

Den nye sammensetningen av partier i parlamentet vil føre til at politikken blir mer fragmentert. Og det vil føre til bredere koalisjoner og mer kompliserte diskusjoner.

At de store, tradisjonelt sterke partiene er svekket, kan bety at de må inngå flere kompromisser. Da kan for eksempel innvandringspolitikken bli strammet inn, og det kan komme endringer i landsbrukspolitikken. Med de grønne styrket, kan klimaambisjonene bli styrket.

Styrkeforholdet mellom partiene vil også få betydning når ny president i EU-kommisjonen og ny leder for EUs råd skal velges. Hvilken politikk som føres i EU, vil også påvirke Norge.

Det som er sikkert er at europeisk politikk vil bli mer uforutsigbar.