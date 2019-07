Kajakkpolo, rollerderby, undervannsrugby, speedcross og sandbryting. Dette er bare noen av de mange idrettene og aktivitetene som får vise seg fram under NM-veka, som nå er avholdt i Stavanger. Mange av dem, som i eksempelet her, er små og for mange av oss helt ukjente. Andre, som golf, judo, håndbak og cricket, er store på verdensbasis, men ikke like kjent i Norge.

Hovedpoenget med å samle alle disse til en uke med norgesmesterskap er selvsagt å sørge for at disse idrettene får en medie- og publikumsoppmerksomhet de ellers ikke ville fått.

I skyggen av fotballen

Det er et ubestridelig faktum at de store, samlende idrettene som fotball, håndball, ski- og friidrett opptar omtrent alle avis- og sendeflater, mens resten stort sett blir avspist med notiser. Dette er dels en naturlig konsekvens av at disse idrettene er størst, men selvsagt også en konsekvens av en viss vanetenkning blant dem som dekker idretten journalistisk.

Det er på den annen side ikke sikkert at målet for enhver idrett skal være å bli størst mulig, med alt det innebærer av kommersielt press og stjernedyrking. Vi skal ikke glemme at mange av oss dyrker idrett og fritidsaktiviteter som en hobby, et fristed der hovedformålet er å ha det gøy sammen med andre. Da trenger det ikke være et poeng å vokse.

Klasseskille

Vi har i den seinere tid registrert flere historier om unge som ikke finner seg til rette i de store idrettene, hvor det temmelig raskt blir stilt krav om å stille på trening mange ganger i uka, og hvor de flinkeste får omtrent all oppmerksomheten. Da er det sannsynligvis mye å hente ved å se seg om i tilbudet av mindre og mer utradisjonelle aktiviteter.

Trenerlegenden Leif Inge Tjelta, som ble portrettintervjuet i Aftenbladet lørdag, sier at han frykter et klasseskille, der barn og unge med ressurssterke foreldre blir fulgt opp og kommer i god fysisk form, mens andre barn og unge blir stadig mer utrente. Fedme er i ferd med å etablere seg som en folkesykdom. Altfor mange av oss sitter i ro altfor mange timer i uka.

I dette bildet spiller de små og utradisjonelle idrettene en viktig rolle. Mange finner seg ikke til rette i masseidretten. NM-veka er et utmerket utstillingsvindu for dem som er nysgjerrige på hva som kan være idretten for nettopp dem.

