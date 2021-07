Bransjen må bli voksen

AFTENBLADET MENER: Skrubbsår, avtalebrudd og dårlig stemning til tross; elsparkesyklene bør få forbli en del av bybildet. Men bransjen må rydde opp i cowboykulturen.

Elsparkesyklene er blitt en del av bybildet. Det bør de fortsette å være, mener Aftenbladet på lederplass. Foto: Carina Johansen

De siste dagene har det tikket inn meldinger om lange køer på legevakten i Oslo på grunn av at folk har skadet seg på elsparkesykkel. I Sandnes har kommunen sagt opp en avtale med et utleiefirma på grunn av avtalebrudd. Og det viser seg at ett av de tre utleiefirmaene i Stavanger, Ryde, har tillatt sparkesyklene brukt om natten – også det i strid med avtalen som er gjort med kommunen.

«Å stenge om natten er et av de mest inngripende tiltakene for oss, som helst ikke bør gjøres hvis det ikke er nødvendig. Det bør settes i sammenheng med ulykkestallene på hvert sted, og slik jeg har forstått de, er ikke de store i Stavanger», sier direktør Espen Rønneberg i Ryde til Aftenbladet.

Her røper Rønneberg at han enten ikke skjønner eller eventuelt ikke bryr seg om at det er kommunen, ikke selskapet hans, som skal bestemme hva som er nødvendig. Og demonstrerer samtidig noe som er et stort omdømmeproblem for selskapene som driver utleie av disse populære, men kontroversielle, framkomstmidlene. Det etterlatte inntrykket er nemlig at selskapet blåser i reglene i sin jakt på maksimale inntekter.

Bransjen må rett og slett bli voksen og slutte å bryte de avtalene som er inngått, og kommunene må på sin side vise at det får konsekvenser om avtalene blir brutt.

Det har vært en svakhet i systemet at det juridiske grunnlaget for å regulere denne virksomheten har vært uklart, men fra 1. juli kan kommunene nå behandle slike avtaler politisk, etter høringsrunde. Dermed kan Stavanger og andre byer i løpet av tidlig høst få forskrifter som regulerer bransjen.

Elsparkesykler, når de brukes korrekt, er et fint supplement til andre transportformer. De er miljøvennlige, relativt billige og tidsbesparende. Problemene oppstår når det blir for mange av dem (som i Oslo) og når de brukes i strid med avtalene og med selskapenes egne regler. Hensynsløs kjøring og blokkering av fortau er selvsagt i strid med trafikkreglene. Kjøring i alkoholpåvirket tilstand og flere personer på en sykkel gir skader som ofte krever en tur på legevakten.

Fra 1978 til 1989 var rullebrett totalforbudt i Norge – som det eneste landet i verden. I dag framstår forbudet, som også var begrunnet med at slike brett var farlige, som komisk og som et eksempel på offentlig reguleringsiver helt ute av kontroll.

Det store flertallet bruker elsparkesyklene på en fornuftig og forsvarlig måte. Det bør de få lov til å fortsette med – men i ordnede former.

