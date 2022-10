Nederst ved bordet

AFTENBLADET MENER: De som har aller minst fra før, rammes hardest av at alt blir dyrere. Det er viktig å ha i bakhodet når «alle» klager over økte utgifter.

Alarmen har i grunnen ringt en god stund nå. Både offentlige og private hjelpetilbud melder om en sterk økning i etterspørselen etter hjelp fra folk som rett og slett ikke får pengene til å strekke til.

Utdeling av mat og klær kan skape køer enkelte steder. Noe som burde gi rom for ettertanke i et av verdens aller rikeste land. Over 115.000 norske barn vokser opp i såkalte lavinntektshjem.

En del av den akutte fattigdommen i Norge skyldes at innvandrere ikke blir integrert godt nok. Har man ikke jobb og har man mange barn, blir det ikke lett å klare seg i et høykostland som Norge. Men dette er langt fra hele forklaringen.

De som har aller minst er en sammensatt gruppe. I tillegg til innvandrere, kan det for eksempel være minstepensjonister, uføre, rusavhengige, langtids arbeidsledige, enslige forsørgere og folk som er i rehabilitering etter fengselsopphold.

Rundt 125.000 personer mottar økonomisk sosialhjelp i Norge nå, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Satsene, som sist ble justert 1. juli i år, gir en enslig person en støtte på 6650 kroner per måned. Alle skjønner at dette ikke er mye å leve av.

De statlige veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene, samt fritid og sosiale behov. Faste utgifter til blant annet bolig, strøm og oppvarming inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert i de veiledende satsene.

Prisstigningen på strøm, mat og andre varer det siste året har vært voldsom. Dermed har satser som i utgangspunktet var alt annet enn ekstravagante, blitt helt utilstrekkelige for mange.

Fattige i Norge, som defineres som dem som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten i landet, utgjør om lag 10 prosent av befolkningen. Medianinntekten i Norge i fjor var på 431.000 kroner. Dermed vil du være «fattig» i denne definisjonen av ordet om du har en inntekt mindre enn ca 260.000 kroner i året.

Fattigdom gir en rekke andre problemer. Levekårsutfordringer som gjør det vanskelig for barn å delta på fritidsaktiviteter, umulig å reise på ferier eller kjøpe julegaver. Økonomisk utenforskap gir sosialt utenforskap.

Den norske velferdsstaten svikter i en av sine kjerneoppgaver hvis den ikke klarer å være et sikkerhetsnett for dem som trenger hjelp aller mest. Det er viktig å tenke gjennom når det klages over høyere skatt eller manglende strømstøtte til fritidsboliger.