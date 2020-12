For enkelt om sparkesykler

AFTENBLADET MENER: I over 100 år er byene utbygd og utviklet på bilenes premisser. Riktignok er det kommet til noen fortau og sykkelstier, men de elektriske sparkesyklene var vi visst ikke forberedt på. Eller?

Utleiesykler på jernbanestasjonen i Stavanger. Nå er forslag til skjerpede regler ute på høring. Foto: Jarle Aasland

Jo da, det er tatt høyde både for dem og de langt mindre populære ståhjulingene i trafikkreglene. Mer eller mindre er de omfattet av de samme reglene som sykler.

Men den gretne middelklassen og deler av kommentariatet har ikke slått seg til ro med dette. De syns disse nye kjøretøyene er forstyrrende, ja kanskje har de til og med følt seg truet. Til slutt så ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) annen løsning enn å be om en innstramming.

For noen uker siden kom svaret i form av en grundig og omfattende utredning fra Statens vegvesen, med en rekke innstrammingstiltak. Forslagene ble selvsagt møtt med jubel fra de tidligere nevnte grupper, inkludert lederskribentene i Aftenposten og Rogalands Avis. Ingen av dem tar seg bryet med å diskutere om de nye reglene er nødvendige, men kaller generelt hvert enkelt forslag «klokt», «fornuftig» eller andre ting i den gaten.

Isolert sett høres også de fleste forslagene gode ut og det er ingen grunn til å mistenke Statens vegvesen for å utføre dette bestillingsoppdraget med feil hånd. Det er gjort solid arbeid, blant annet med henvisninger til skadestatistikkene.

Det er heller ikke grunn til å være uenige i at den delen av sparkesykkelparken som tilhører utleiemarkedet, er en stor utfordring for framkommeligheten. For blinde er det rett og slett uhåndterlig at folk som ikke eier syklene selv slenger dem fra seg hvor som helst.

Det er heller ikke bra at folk suser rundt på syklene med høy promille eller at noen har funnet det formålstjenlig å justere motoren slik at den kan gå fortere enn de forskriftsmessige 20 km/t, men alt dette var det altså bestemmelser for fra før av.

Vi har ikke hjelmpåbud i sykkelreglene i dag, men det er lett å være enig i at hjelm er lurt. Med forslag om delvis hjelmpåbud og dessuten innføring av legitimasjonsplikt for å kunne håndheve nye bestemmelser om aldersgrenser, går derfor Vegvesenet langt inn på privatområder som langt på vei kan regulere seg selv.

Den nye mikromobiliteten er et stort gode med et positivt klimaavtrykk. Folk bør få litt tid på å tilpasse seg endringene og lære seg å oppføre seg skikkelig før de blir slått i hodet med nye forskrifter på et område som allerede har regler. Det kan også diskuteres om hele landet trenger permanente regler på grunn av et akutt problem i indre Oslo.

Bilene har altså fått 100 år på å tilpasse seg bybildet, men det ligger ingen krav i de nye forskriftene om at det er disse som må vike plass. For her er det tydeligvis den nye bølgen som skal slås ned.