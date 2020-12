Dramatisk og nødvendig inngrep mot ferjene

AFTENBLADET MENER: De som måtte lure på om Norge har levende distrikter, bør se på hva som skjedde da alle Boreal-båter ble tvunget til landligge onsdag ettermiddag.

MF Vollsøy i Kvitsøysambandet var blant de mange som måtte legge til kai onsdag ettermiddag. Foto: Jon Ingemundsen

Fortsatt vet vi ikke helt om de som styrer i Sjøfartsdirektoratet hadde tatt for mye tran, men det er tross alt beroligende at vi har tilsynsmyndigheter som følger med og tar i bruk verktøykassen når de mener det trengs. Og det er beroligende at de ansvarlige i fylkeskommunene ganske umiddelbart forstod alvoret og begynte arbeidet med alternativ transport.

Det gjaldt blant annet forbindelsen mellom Kvitsøy og fastlandet, da bilferjene måtte legge til kai midt i ettermiddagsrushet.

Bakgrunnen var altså at alle skipene til rederiet Boreal fikk umiddelbar seilingsnekt etter en revisjon. Sjøfartsdirektoratet trakk rett og slett tilbake det overordnede sikkerhetssertifikatet, noe som påvirket alle 37 forbindelsene Boreal opererer, fra Finnmark i nord til Rogaland i sør.

Dette er selvsagt et ekstremt dramatisk tiltak, så det var grunn til å vente at direktoratet hadde en oppfølgingsplan. Det så vi da de etter noen timer åpnet for unntak knyttet til liv og helse, før de seint onsdag kveld gav en midlertidig seilingstillatelse til Boreal, som for øyeblikket derfor kan følge normal seilingsplan.

Fem hovedpunkter lå til grunn for direktoratets vedtak onsdag. De var alle relatert til unnlatelser fra rederiets side, blant annet at pålegg ikke er fulgt opp og manglende risikovurdering etter skader og andre hendelser. Boreal skal også ha latt være å begjære havaritilsyn etter hendelser der dette er obligatorisk.

16 mennesker mistet livet da hurtigbåten Sleipner gikk på grunn nord for Haugesund i 1999. Granskningsrapporten påviste blant annet svakheter med opplæring av besetningen fra rederiets side og manglende rutiner for å vurdere vær og bølgeforhold. Sjøfartsdirektoratet fikk kritikk på flere punkter, blant annet for å ha gitt den midlertidige seilingstillatelsen til det nye fartøyet for tidlig.

Med slike erfaringer i bakhodet er det klart at det påhviler mye ansvar både på de som får lov å frakte passasjerer og gods langs kysten og de som skal passe på. Det er viktig med en tilsynsmyndighet som følger med og bruker de sanksjonsmidlene de har til rådighet.

Tidligere kvitsøyordfører Mirjam Ydstebø (KrF) var onsdag tydelig på hvor dramatisk en ferjestans kan være. Høstens debatt om hurtigbåter i Ryfylke har ytterligere dokumentert hvor viktig velfungerende båtsamband er for landet vårt.

Onsdag ble flere lokalsamfunn langs hele kysten isolert, eksportnæringer ble rammet og julevarene kom ikke fram. Vi fikk igjen demonstrert kystnasjonens sårbarhet, men vi har ingen å miste, så et stramt sikkerhetsregime er nødvendig.