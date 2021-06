Iran fra vondt til verre

AFTENBLADET MENER: En ny ultrakonservativ president i Iran – og en tilsvarende uforsonlig statsminister i Israel – lover ikke godt for fortsettelsen i verdens mest urolige hjørne.

Ebrahim Raisi på vei til sin første pressekonferanse som Irans nyvalgte president i Teheran mandag. Han blir offisielt innsatt i august. Foto: WANA NEWS AGENCY / X07016

Ebrahim Raisi, en ultrakonservativ alliert av de mest ytterliggående i Irans islamske republikk, blir landets nye president. I et valg sterkt preget av utstøtingen av mer moderate kandidater før valget gikk av stabelen i forrige uke ble den kontroversielle Raisi hjulpet inn i embetet av landets mektige herskere, altså presteskapet som ledes av ayatolla Ali Kamenei.

Utestengelsen av mer moderate og refomvennlige kandidater førte da også til omfattende velgerboikotter og dermed en lav valgdeltakelse, muligens under 25 prosent. Presteskapet slår nådeløst ned på alle tilløp til en samlet opposisjon, og har de siste årene konsolidert stillingen.

Valget av Raisi er nok en nedslående nyhet fra verdens mest urolige hjørne. Iran er en av hovedaktørene i et regionalt maktspill der verdens supermakter opererer i kulissene. Irans erkefiende Israel har trappet opp retorikken mot Iran i anledning presidentvalget, og Israels nye statsminister, milliardæren og bosetter-aktivisten Naftali Bennett, er minst like fiendtlig innstilt til Iran som forgjengeren Benjamin Netanyahu.

Russland president Vladimir Putin, på sin side, var raskt ute med å gratulere Raisi med valgseieren. Forholdet mellom Russland og Iran har blitt bedre og bedre, særlig i tiden etter at Vesten gikk til handelsboikott mot Iran og dermed skapte forretningsmuligheter for Russland. Da president Donald Trump sa opp atomavtalen med Iran fikk alliansen med Russland fornyet vind i seilene.

Iran på sin side bedyrer at landets ene atomkraftverk (bygget av Russland) ikke skal benyttes til å utvikle atomvåpen, noe som er Israels største bekymring.

Quassim Soleimani, Irans mektige leder for den militære etterretningstjenesten Al Quods, ble drept i et amerikansk rakettangrep i Bagdad i januar fjor. Lederen for Irans atomprogram, Mohsen Fakhrizadeh, ble drept i et attentat i Teheran i november i fjor, et angrep Israel mistenkes for å stå bak.

Det er grunn til å vente nye anslag av denne typen for å svekke Irans lederskap. Samtidig er det grunn til å vente at Iran vil videreføre og forsterke sin støtte til ulike organisasjoner - inkludert terrororganisasjoner - utenfor landets grenser. Hisbollah-militsen i Libanon, opprørsgrupper i Jemen, Assad-regimet i Syria og mange andre er nære allierte av Iran. Det samme er nabolandet Iraks sjia-muslimske partier.

Valget av Raisi er dermed nok en dårlig nyhet i en region preget av økte spenninger og en mer radikal politisk retning i samtlige av de regionale maktsentrene. Det lover ikke godt.

Fakta Iran 83 millioner innbyggere, en av verdens eldste sivilisasjoner. Etter et anglo-amerikansk statskupp i 1953 ble Iran en alliert av Vesten under ledelse av Sjah Reza Pahlavi. Sjahen ble avsatt i et statskupp i 1979, og Iran ble en islamistisk republikk ledet av et prestestyre. Iran har noen av de største olje- og gassreservene i verden, store landbruksområder, industri, bioteknologi og farmasøytiske selskaper. 90 prosent av Irans befolkning er sjiamuslimer. Les mer