Trenger du sprengstoff?

AFTENBLADET MENER: Det finnes en rekke svært gode grunner til at privatpersoner ikke bør få kjøpe visse typer fyrverkeri. Sprengstoff og alkohol er en svært lite gunstig kombinasjon.

Kommunalt fyrverkeri i Vågen i Stavanger for to år siden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hver eneste nyttårsaften mister 15 nordmenn synet helt eller delvis på grunn av skader som følge av fyrverkeri. Flere hundre trenger helsehjelp på grunn av alvorlige skader. Brannvesenet må rykke ut til både små og store branner.

Tusenvis av kjæledyr tilbringer timer og dager i panikk, og mange skader seg alvorlig. Veterinærene rennes ned av dyreeiere som vil ha beroligende midler til dyrene sine før det begynner å smelle.

Det er et årlig rituale at kritikken mot salg av fyrverkeri til privatpersoner kommer i romjula, i de dagene det er åpnet for salg av fyrverkeri. Og like forutsigbar er reaksjonen fra bransjeorganisasjonen Norsk Fyrverkeriforening.

Det er jo ikke det minste rart at organisasjonen som representerer dem som tjener penger på å selge fyrverkeri er skeptisk til et forbud. Dette hindrer derimot ikke at organisasjonen kan ha noen gode argumenter.

Dersom de som skal bruke fyrverkeri nyttårsaften er edru, bruker verneutstyr og sørger for en sikker oppskyting, og holder seg innenfor det tidsrommet det er lov å bruke det, skal det være mulig å unngå både personskader og brann. Det er derimot umulig å unngå at dyr og fugler blir skremt.

Problemet er selvsagt også at det i praksis er langt fra alle som er verken edru eller spesielt opptatt av å følge reglene på en av årets store festkvelder. Og dermed oppstår skadene.

Det kan hende at modellen med offentlige fyrverkeri, store forbudssoner og sterk tidsbegrensning på salg til private er et brukbart kompromiss

Ordningen i Stavanger med fellesfyrverkeri i kommunens regi har vært en stor suksess. Ikke minst er et stort fellesfyrverkeri som blir styrt av profesjonelle pyroteknikere et mye mer imponerende syn enn hva privatpersoner kan klare å stille opp med.

Dette opplegget bør kunne kopieres også i mindre kommuner.

Et forbud, enten det er mot fyrverkeri eller lakrispiper, mister fort legitimitet dersom det ikke har en god nok begrunnelse. Derfor er det neppe mange som ser poenget med å forby lakrispiper igjen.

Et forbud skal etter vår mening bare innføres dersom skadene og ulempene klart overstiger verdien av å ikke forby. Er den enkeltes frihet til å drive med sprengstoff nyttårsaften av større verdi enn å beskytte folk og fe mot alvorlige skader?

Det kan hende at modellen med offentlige fyrverkeri, forbud mot pinneraketter, store forbudssoner og sterk tidsbegrensning på salg til private er et brukbart kompromiss. Men et ja til fortsatt salg av fyrverkeri til private er da også et ja til alvorlige skader, brann og dyretragedier. Så ærlige må også fyrverkeri-entusiastene kunne være.

Les også Det blir fellesfyrverkeri i Stavanger i år, men nyt det hjemmefra