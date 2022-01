Støre må levere

AFTENBLADET MENER: Statsminister Jonas Gahr Støres regjering må føre en politikk som leverer for vanlige folk. Det er ikke nok med fine ord om fellesskap.

Statsminister Jonas Gahr Støre må levere på det han lovet i nyttårstalen sin. Eller vil tilliten forvitre.

I sin første nyttårstale som statsminister lovte Støre å styrke fellesskapet han mener er blitt svekket under pandemien.

«Koronatiden har gjort samfunnet vårt mer urettferdig», sa han, og la til at ulikheten svekker fellesskapet. Dette skal bekjempes gjennom et rettferdig skattesystem, en sterkere velferdsstat og et tryggere arbeidsliv, sa Støre.

Både pandemien og de høye strømprisene har preget Støre-regjeringens første måneder. Og på tampen av året satte i tillegg Norges Bank opp styringsrentene.

Alt dette vil også prege folks økonomi i 2022.

Misnøye

Pandemien har vært her nå i nesten to år. Men tiltakene som ble innført i desember er nok de tiltakene under denne pandemien som har ført til størst misnøye og mest polarisering.

I tillegg er det tydelig at regjeringen grovt undervurderte den politiske sprengkraften i de høye strømprisene og det sinnet de ville utløse. Sinnet vil nok heller ikke avta når strømregningen for desember kommer, og folk oppdager at regjeringen faktisk ikke dekker store deler av kostnadene.

Kanskje det var derfor Støre ikke snakket mye om dette i sin nyttårstale.

Og så langt har regjeringen ikke vist at de er i stand til å komme fram til løsninger som gagner vanlige folk. Det er stort sett SV som har sørget for at løsningene har blitt bedre.

Optimisme

Støre avsluttet nyttårstalen sin med å være håpefull, og han viste til at kriser også kan være et forstørrelsesglass på hvor godt fellesskap fungerer når kriser rammer.

Selv om Støre er optimist, står regjeringen hans overfor en rekke store utfordringer dette året som potensielt kan være med på å øke forskjellene hvis de ikke blir håndtert riktig.

Det fellesskapet Støre peker på har begynt å danne sprekker, og da er det viktig å lime det sammen så fort som mulig.

De siste meningsmålingene har vist kraftige fall for de to regjeringspartiene Ap og Sp. Og tilliten til helsemyndighetene har ikke vært lavere siden pandemien startet.

Regjeringen har derfor en kjempeoppgave foran seg dette året med å både skape tillit og å vise at de har politikken og løsningene for vanlige folk. Løsninger som ikke skaper mer misnøye, polarisering og større forskjeller.