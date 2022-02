Vaner som ikke vendes

AFTENBLADET MENER: Folk løper ikke i flokk for å skaffe seg konsertbilletter eller adgang til andre kulturtiltak. Og kulturministeren ligger ikke mer frampå med forutsigbare ordninger enn før.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier de jobber med en arrangementsstøtte. Det er litt seint.

Etter to hele år med pandemi og betydelige restriksjoner er det forståelig at ikke alt med et trylleslag er tilbake der det var. Mye vil ta tid.

-Det er helt utopisk å tro at publikum er tilbake i løpet av tre uker. Folk løper ikke inn i konsertsalene på samme måte som de går ut og kjøper en pils, sier manager Eivind Brydøy. Han og andre arrangører etterlyser overgangsordninger som kan bidra til å holde hjulene i gang fram til mer permanente endringer kan vise at ting er tilbake der de var før pandemien. Stimuleringsordningen fra regjeringen forsvant nemlig samtidig med at restriksjonene ble opphevet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), som i opposisjon etterlyste forutsigbarhet for kulturlivet, har for lengst møtt seg selv i døra. Regjeringen jobber med en arrangementsstøtte, sier hun, og oppfordrer nokså tamt folk flest til å ta i bruk kulturlivet igjen.

Men det er ikke så fort gjort. Nå er det frykten for smitte og sykefravær som styrer deler av folks adferd. Og folk flest har fått med seg budskapet om at nye smittebølger fortsatt kan komme. Det gjør noe med måten vi omgås hverandre på, og det gjør noe med hvor langt fram i tid vi planlegger. Vi vet hvor fort ting kan snu.

Gjennom hele korona-perioden virker det som om kulturbransjen er den politikerne sist husker å tenke på. Ordningene har kommet sent, de har vært bare halvgode, mens tiltak og begrensninger har vært omfattende, men tynt begrunnet. Samtidig har de samme to årene med pandemi tæret på det av sparepenger og risikoevne enkeltpersoner i bransjen har. Mange kan ikke ta sjansen på at overgangsordninger kommer, og vil komme dem til gode. De må utsette, avlyse, eller la være å planlegge noe.

Så kan ikke alle endringer plukkes opp av statlige støtteordninger herfra og til evigheten, det er ingen varig løsning. Men det hadde vært helt rimelig å forvente at regjeringen hadde tenkt på en overgangsordning for kulturlivet, og at denne ville være klar da tiltakene forsvant. Som Trettebergstuen skrev på sin egen facebookside for vel et år siden: Kulturlivet fortjener krisetiltak så lenge krisa varer.

Kulturarbeidere med slunkne sparekontoer kunne trengt at Trettebergstuen klarte å være den kulturministeren hun selv etterlyste da hun var i opposisjon.