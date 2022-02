Ikke fornuftig, Høyre

AFTENBLADET MENER: Friske elever må komme seg på skolen, syke må holde seg hjemme. Det må vi få til, uten å legge det på fastlegene.

Tarah Kahlbom (17) og Kristian Hjertenes (17) har vært elever på St. Olav videregående i Stavanger siden 2019. De har bare opplevd noen få måneder koronafri skole .

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har nettopp avlyst eksamen for elevene både i ungdomsskolen og på videregående. Det er pandemiens skyld, selvsagt. Den har gitt store forskjeller i undervisningen, alt etter hvilken by eller kommune du går på skole i, og hvor høyt smittetrykket har vært. For noen har bare det første av seks semester vært normalt, fram til omtrent nå. Det er ingen enkel løsning å avlyse eksamen, men det var likevel riktig. Når avgjørelsen kom så tidlig, var det også for å gi elever og lærere ro ut semesteret, ro til å jobbe skikkelig med det som blir vurdert, og ro til å normalisere livet og hverdagen igjen. Men det er klart, for noen forsvinner en grunn til å holde seg på skolen, og holde ut til siste skoledag, når ingen eksamen skal avlegges.

Samtidig, på grunn av den samme pandemien, er også fraværsgrensen opphevet. Slik den fungerte, kunne elevene ha 10 prosent ubegrunnet fravær i hvert fag, før de ikke fikk karakter i faget. Og bare legeattest var godt nok, som dokumentasjon for at du var syk og fraværet begrunnet.

Høyre vil ha fraværsgrensen inn igjen så fort som mulig, slik den var. Det er ikke fornuftig. Vi kan ikke legge den jobben over på fastlegene igjen. Vi vet at fastlegeordningen er presset og arbeidsdagene lange. At de igjen skal begynne å skrive attester på at 17-åringen var forkjølet i to dager og derfor borte fra skolen, er tullete. For kortere sykefravær må foreldrene kunne skrive en melding, så lenge eleven er under 18. Er de over 18, må de kunne skrive en slik melding selv. Her kan man kikke til ordningene i arbeidslivet, der vi kan skrive egenmeldinger for et visst antall dager på rad, og et maks antall i året. Aps Torstein Tvedt Solberg har rett i at fraværsgrensen har vært for firkantet. Her kan helt sikkert skolene komme med råd om hva som kan fungere bedre.

For det er mange gode grunner til å ha en fraværsgrense. En av dem er at du ikke kan gå inn og ut av et fellesskap helt som det passer deg. Du må stille opp, og du må bidra. En annen er at den kan holde elevene på skolen, og gjøre det vanskeligere å gli gradvis unna og utenfor. At for mye ubegrunnet fravær fører til at du ikke får karakter, er også en rimelig konsekvens.

Men det er ikke fornuftig å haste-innføre fraværsgrensen like firkantet som den var. Vi må la ting få falle litt på plass først, og skolefolket få tid til å finne ut hva som bør endres. Alt kan ikke løses med stive regler.