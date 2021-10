Kulturkonflikten må løses

AFTENBLADET MENER: Det er snart åtte uker siden de første teateransatte ble tatt ut i streik. La oss håpe det stopper nå.

Streikevakt Åsmund Skretting Austvoll utenfor Rogaland Teater.

Høstens store paradoks: etter halvannet år med stengte teater- og konsertsaler nærmet det seg gjenåpning. Folk skulle endelig få begynne å nyte godt av landets mangslungne kulturtilbud igjen. Teatrene kunne begynne å selge billetter til alle setene igjen. Regissører, skuespillere, musikere og hele støtteapparatet kunne finne meningen med arbeidet sitt igjen.

Istedenfor kastet partene hverandre ut i en tung arbeidskonflikt. Den blir mer og mer uforsonlig og over 900 ansatte over hele landet er nå (søndag kveld) i streik.

Den tvungne meklingen forrige uke førte ikke fram. Partene, LO og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, var ikke i stand til å finne en løsning. Lørdag måtte Rogaland Teater stenge dørene og i andre deler av landet er innhogget i allmennhetens kulturtilbud enda større. Dette begynner å bli alvorlig for flere enn de som er direkte involvert.

I tillegg til publikum, rammer dette ansatte som ikke er omfattet av konflikten og det rammer den store mengden frilansere som lever av oppdrag fra forskjellige institusjoner. Svært mange regissører, musikere og skuespillere er sine egne arbeidsgivere som er avhengige av oppdrag fra de faste institusjonene.

Grunnlaget for konflikten er strid om pensjon. Partene ble i 2016 enige om en midlertidig ordning om innskuddspensjon. Arbeidstakerne vil nå ha en permanent ordning og de vil gjøre endringer i den midlertidige ordningen, som de mener treffer svært ulikt. Blant annet mener de at kvinner kommer dårlig ut av den. De ønsker en såkalt hybridløsning, en blanding av gammel og ny ordning.

Spekter mener de nå har kommet dem i møte, men det er uenighet om det siste tilbudet var et mediestunt eller et forpliktende tilbud. Det viktige ordet «hybrid» var visstnok heller ikke med i tilbudet.

Forhåpentlig ligger det mer enn ren ordtolkning bak mangelen på løsning, men her har ingen av partene bidratt til å opplyse publikum om hva dette består i. Blant annet har de konsekvent avslått å delta i NRKs prateshow Dagsnytt 18, ifølge programlederen i sist fredags utgave.

Forhandlinger føres nok best utenfor offentligheten, men selv lovlige og rettferdige streiker er avhengige av forståelse fra publikum, selv om det er lett å ha sympati med pensjonskravet.

Den største faren for partene er likevel at publikum i snart to år har lagt seg til andre former for kulturforbruk. Partene må komme sammen og bli enige for å gjenerobre publikum og for å sikre den stabile og høye kvaliteten denne delen av kulturlivet vanligvis byr på.