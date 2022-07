Sirkus Boris

AFTENBLADET MENER: Storbritannias statsminister Boris Johnson er ferdig, enten han trekker seg nå eller om noen måneder. Hans etterfølger vil arve en enorm ryddejobb etter kaoset Johnson har skapt.

Han har kjempet og kjempet, men nå er det game over for britenes statsminister Boris Johnson.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til slutt fikk hans eget parti nok. Nå er det snart slutt for statsminister Boris Johnson i Storbritannia.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner og en nøkkelspiller i Nato. Derfor er det politiske kaoset som har preget Boris Johnsons tid som statsminister i Storbritannia, også av stor betydning for Norge.

Torsdag meldte britiske medier at Johnson vil trekke seg som leder for Det konservative partiet med umiddelbar virkning, men at han ønsker å fortsette som statsminister til over sommeren. Uansett er dette begynnelsen på slutten for Johnson-epoken i britisk politikk.

Forspillet til folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap i 2016, der daværende statsminister David Cameron gamblet og tapte på sitt veddemål om at et flertall ville støtte hans ja til EU, satte i gang et politisk sirkus som til slutt ga Boris Johnson nøklene til Downing Street nummer 10.

Lenge før han ble statsminister var Johnson en kontroversiell, men merkelig nok også populær figur i Storbritannia. Som journalist ble han forfulgt av skandaler, som sitatfusk og rene fabrikasjoner i sin kampanjejournalistikk mot EU – men han ble svært populær blant EU-skeptiske konservative.

Brexit-kampanjen som han spilte en sentral rolle i, utmerket seg med et like omtrentlig forhold til fakta som journalistikken hans.

Det manglet ikke på advarsler mot Johnson som statsminister. Hans mildt sagt uryddige lederstil, hans manglende interesse for detaljer, hans mange private skandaler. Alt sammen minner jo ved første øyekast om egenskapene til den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump.

Men samtidig har Johnson, kanskje på grunn av sin uortodokse framferd, blitt personlig populær hos mange velgere som liker stilen hans, og som er skeptiske til overnasjonaliteten og den opplevde avstanden til byråkratiet i Brussel.

Dessuten har Johnson hatt et poeng når han har minnet om at resultatet i det forrige valget, der Johnson og hans toryer fikk en brakseier, er et tydelig mandat fra velgerne om å fortsette.

Det som likevel ble hans bane, var nettopp den uryddigheten og omtrentligheten som tydeligvis er en del av hans personlighet. Først avsløringene om festing og drikking i Downing Street i et koronastengt land, og nå avsløringen av en konservativ politiker som ble forfremmet av Johnson, tross varsler om upassende, trakasserende framferd. Fem statsråder og flere titalls rådgivere har sagt opp jobbene sine etter at dette ble kjent.

I likhet med sin forgjenger Theresa May overlevde Johnson et mistillitsforslag, men igjen viser det seg at en slik avstemning er begynnelsen på slutten for britiske statsministre.

Les også Boris Johnson var statsministeren med ni liv – så fikk partifellene nok