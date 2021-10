Komplett katolsk katastrofe

AFTENBLADET MENER: Det katolske verdensamfunnet har brukt altfor lang tid å å rydde opp i de fryktelige overgrepsskandalene.

Pave Frans lover opprydning etter den franske rapporten om overgrep i den katolske kirken.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De siste to-tre tiårene er den ene overgrepsskandalen etter den andre avdekket i katolske menigheter over hele verden. Svært ofte er det medier eller andre eksterne institusjoner som står bak avsløringene. Fram til nylig har det fra kirkens egen side vært like viktig å tildekke som å avdekke. Og når ting har vært avdekket, er ofrene møtt med en forbløffende likegyldighet.

Den oscarvinnende filmen Spotlight (2015) beskriver meget godt både hvordan redaksjonen i The Boston Globe ruller opp store overgrepssaker i sitt område og hvordan det katolske etablissementet kjemper mot avisens avsløringer. Både selve avsløringen i 2002 og filmen vakte verdensomspennende oppsikt og det ble lovet bot og bedring, som bare katolikker kan gjøre det.

Les også 5 gode grunner til å se Oscar-vinneren «Spotlight» på kino

Les også Et skrik fra kirkens misbrukte barn

Les også En skam for den katolske kirke i all overskuelig ettertid

Likevel har motviljen mot å gjøre skikkelige selvransakelser vært det mest framtredende og skandalene har ploppet opp fra alle verdenshjørner.

Tirsdag kom rapporten fra en uavhengig fransk granskingskommisjon, som siden 2018 har forsøkt å kartlegge omfanget av overgrep i den katolske kirken i landet. Basert på det de kaller vitenskapelige metoder, er de kommet fram til at 330 000 mennesker er utsatt for overgrep fra øvrighetspersoner i kirken siden 1950. I to tredjedeler av tilfellene har overgriperen vært en prest. De fleste av ofrene er mindreårige, til dels svært unge, og 80 prosent er gutter. Skadeomfanget rapporteres – ikke overraskende – å være omfattende.

6500 ofre – eller nærstående – har vitnet for den tverrfaglige kommisjonen, som også har saumfart arkiver og avholdt flere hundre høringer i sitt nitide arbeid.

Fram til nå, eller rettere sagt fram til for et halvt år siden, var det ikke noen eksplisitt veiledning i den katolske lovgivningen rundt overgrep fra øvrighetspersoner. Den franske granskingsrapporten fastslår kort og godt at den kanoniske retten, altså det katolske rettssystemet, har vist seg totalt uegnet på denne arenaen. Årets revisjon var for øvrig den første siden 1983.

Pave Frans er tilsynelatende helt tydelig i kravet om å komme til bunns i denne og andre saker, men ennå har store deler av kirken, med 1,3 milliarder medlemmer, problemer med å gjøre dette. I tillegg til kravet om erstatning til ofrene, er det også kommet moderniseringsforslag som å oppheve sølibatskravet og å slippe kvinner mer til i ledende posisjoner. Det er likevel en lang vei fram til en troverdig opprydding har funnet sted, for dette er en komplett katastrofe for hele den katolske kirken.