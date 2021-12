Ny ishall er en dårlig prioritering

AFTENBLADET MENER: Det finnes ingen gode grunner til å prioritere å bygge en ishall i Sandnes kommune.

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, har vært en pådriver for ishall i Sandnes.

Flertallspartiene i Sandnes-politikken har satt av 63,5 millioner kroner til nytt idrettsanlegg med ishall de neste fire årene.

«Veldig mange barn deltar i aktiviteter som kunstløp og hockey i nabokommunen, og foreldre har mye unødvendig kjøring», sa varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i formannskapsmøtet sist mandag.

Men er dette god nok argumentasjon for å bruke så mye penger på en ny ishall i en kommune som allerede sliter med økonomien?

I forslag til økonomiplan for de neste fire årene, som ble lagt fram oktober, kom det fram at både lån og renteøkninger vil gjøre den økonomiske hverdagen utfordrende for kommunen.

Kommunedirektør Bodil Sivertsen foreslo derfor å øke egenbetalingene og gebyrene i 2022 for innbyggerne i Sandnes.

Det er et spørsmål om prioriteringer. Ikke bare økonomisk, men også når det gjelder satsingen på andre idretter. For de andre idrettslagene i Sandnes fortviler over kommunens ishallplaner.

Totalt kommer 119 av medlemmene i Stavanger Hockey og Stavanger Kunstløpklubb fra Sandnes kommune. Mens det er over 20.000 i kommunen som driver med annen idrett. Disse idrettslagene kan melde om at det mangler andre type idrettsfasiliteter, og at mange idrettslag nå får nei til trening på grunn av plassmangel.

De lokale idrettslagene mener derfor at dersom det skal bygges et idrettsanlegg, er det en ny flerbrukshall det er behov for.

Det er ikke første gangen Sandnes kommune har hatt store planer om å bygge ishall.

Også i 2018 mente Ap, Frp og Sp at ishockeyspillere og skøyteløpere trengte en ishall, og satte av 110 millioner kroner i økonomiplanen. I 2019 fjernet kommunedirektøren disse midlene, med begrunnelsen at kommunen ikke hadde råd.

Også da kom det kritikk fra andre idrettslag, som også da mente kommunen måtte prioritere andre typer idrettsanlegg.

Sandnes kommune har ikke bedre råd i dag enn i 2018. Selv om prislappen nå er lavere enn for tre år siden, er 63,5 millioner kroner fremdeles et betydelig beløp.

Det er ikke langt for de litt mer enn 100 personene som driver med hockey eller kunstløp å kjøre til Stavanger. Og Sandnes er allerede medeier i en ishall, Sørmarka arena, gjennom det interkommunale samarbeidet mellom kommunene på Nord-Jæren.

Aftenbladet mener at det ikke er noen gode grunner til å prioritere en ishall i Sandnes kommune nå. Skal kommunen sette av penger til en ny idrettshall, må det være en hall som kan komme flere av innbyggerne i Sandnes til gode.