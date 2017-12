Mindretallsregjering på femte året

Hun innledet med å konstatere at det kanskje ikke var mange som regnet med dette for et halvt år siden, og det har hun rett i. Selv Jonas Gahr Støre (Ap) snakket da om «når», ikke «hvis», han blir statsminister.

Selv om Solberg og Siv Jensen (Frp) blir enige med Venstre på nyåret om å utvide til en trepartisregjering, vil de fortsatt ikke ha flertall i Stortinget. Det ble tirsdag gjort et poeng av at Solberg snart har satt rekord på borgerlig side i å sitte sammenhengende i regjering de siste 40 årene. Kåre Willoch satt gode fire og et halvt år i 1981–86, men mesteparten av tiden med et flertall i Stortinget bak seg.

Rekorden etter krigen har Per Borten, som var regjeringssjef for en borgerlig flertallsregjering i fem og et halvt år (1965–71). På bakgrunn av at hun har vært i mindretall hele tiden, kan det konstateres at Solbergs statistikk er temmelig sterk allerede nå.

På vårparten var det ikke mange som levnet henne muligheter for å fortsette etter valget. Ekspertpanelene og meningsmålingene antydet det motsatte, og det er derfor hun nå framstår som temmelig tilfreds. Samtidig er det ikke tvil om at regjeringsgrunnlaget hennes er skjørere enn noen gang tidligere, fordi hun ikke lenger har samarbeidsavtale med H og KrF.

Erna Solberg og Knut Arild Hareide laget julekalender da budsjettavtalen ble signert

Derfor har regjeringen allerede gått på et tosifret antall nederlag i Stortinget etter valget. Det gjelder både budsjettsaker og andre saker, som for eksempel striden om lengden på farspermisjonen. Det er ingen absolutt lærdom om hvor mange slike nederlag en regjering kan tåle før den må gi seg, men ethvert nederlag er en slitasje. Det er alltid grenser for hvor mye en regjering kan tillate Stortinget å regjere.

Det som til syvende og sist avgjør om Solberg setter rekorder er likevel ikke antall saker, men sakens karakter. Suksesskriterier hittil har vært at hun har lagt lite prestisje i de tapte sakene og klart å forklare nederlagene på en troverdig måte.I tillegg har regjeringskollegiet vært stabilt. Hun har unngått dramatiske skifter som følge av enkeltstatsråders tabber eller private engasjementer.

Også her blir tonen skjerpet, noe vi vil få bekreftet på nyåret, under høringen om avgangen til direktøren i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer.