En mann i tjueårene er siktet for å ha drept sin far i Sandnes lille julaften. Den siktede ble i timene før drapet heiet fram, presset, og ønsket lykke til på et anonymt, internasjonalt nettforum, etter at han først hadde fortalt om drapsplanen. Etter drapet la han ut bilde fra åstedet.

Det er opprørende lesning. Hvem sitter på nettet og heier fram drap?

Og hvorfor varslet ingen politiet?

For passivt

Datakrimekspert Inger Marie Sunde sier til Aftenbladet at politiet i realiteten mangler et aktivt nettpoliti som kan forebygge vold og drap. Politidirektoratet, som har ansvaret for hvordan politiet jobber i Norge, sier seg enige i at de ikke har holdt helt følge på nett.

Det holder ikke. Internett er ikke lenger et nytt sted.

Sunde er klar over at flere byer, deriblant Stavanger, har opprettet nettpatruljer, men mener de er altfor passive. Hun etterlyser et nettpoliti like synlig som gatepolitiet i byen en sen lørdagskveld.

Det er et godt bilde. At det krever store ressurser, ekspertise og internasjonalt samarbeid når grov kriminalitet på nettet skal etterforskes og avsløres, er ikke vanskelig å forstå. Men politiet må også patruljere i de gatene på nettet. Selvsagt må de da ta hensyn til både personvern og ytringsfrihet, de må gå opp grensene for hva som er privat og hva som er offentlig, og hvor grensene går for når de kan være tydelig tilstede, når de kan gripe inn, og når de først må be om en ransakelsesordre.

Jobben må gjøres

Dette er ikke nødvendigvis rakettforskning. Det trenger ikke være vanskeligere å avgjøre hva som er offentlig og hva som er privat, enn det er ellers i samfunnet. Det handler mer om en jobb som må gjøres.

Nettpatruljen i Stavanger, som ble opprettet i høst, er tilgjengelig på Messenger, og svarer bare på dagtid. Planen er å utvide, blant annet til å kunne bruke Snapchat til å kontakte russen på landstreffet til våren.

Sunde har rett i at praksisen slik den er nå, er altfor passiv. Terskelen for å kontakte politiet forblir høy, for du må oppsøke dem, de er ikke til stede der du er. At politiet er aktivt til stede, er en påminning om at lover og regler gjelder, og dermed også om at livet på nettet tilhører det virkelige livet.

Jobben med å finne ut hvordan de kan være tydelig til stede uten å overvåke folks privatliv der de ikke skal, må politiet selv ta. De har lang erfaring. Bruk den.