Aftenbladet mener: Det kriminelle arbeidslivet må bekjempes

Det nye sykehuset på Ullandhaug vil være et av de aller største byggeprosjektene som settes i gang i vår region på mange år, om ikke det største. 8,5 milliarder offentlige kroner skal brukes bare i første byggetrinn. Derfor er det betryggende å høre Kari Gro Johanson, som er direktør for prosjektet, si at hun personlig skal kjeppjage selskaper som bryter loven.

Men det er selvsagt lettere sagt enn gjort å få bukt med problemet. Svart arbeid, underbetaling, dårlig sikkerhet, manglende betaling av skatt og avgifter - samt en rekke andre lovstridige forhold, preger dessverre bygg- og anleggsbransjen mer enn de fleste andre deler av næringslivet.

Utenlandske selskaper

Det er ikke til å legge skjul på at disse problemene har blitt forsterket gjennom arbeidsinnvandring, og at mange av aktørene i den lovløse delen av byggebransjen er utenlandske foretak med utenlandske ansatte. EØS-avtalen fastslår at disse selskapene kan konkurrere på lik linje med norske. Men de må selvsagt forholde seg til norsk lov.

A-krim i Rogaland, som er et samarbeid mellom flere offentlige instanser, anslår at firmaer som bryter loven, omsatte for 2,2 milliarder kroner bare i Rogaland i fjor. Flere av disse foretakene har også kommet seg inn i prosjekter for det offentlige. Og det er grunn til å anta at mørketallene er store. For de 2,2 milliardene gjelder bare selskaper som har kommet i søkelyset. Mange er fortsatt i mørket, hvor de trives best.

Vellykket tipstelefon

Tipstelefonen til Næringsforeningen i Stavanger-regionen er et annet og meget godt tiltak. Nylig fikk foreningen inn sitt tips nummer 700. Disse anonyme tipsene har ført til flere politiaksjoner.

Flere lokale selskaper har oppgitt at de nærmest har sluttet å levere anbud på private prosjekter, fordi det er nesten umulig å vinne. Derfor er det så viktig å bruke de virkemidlene som faktisk finnes. Kreve at leverandører tar inn lærlinger, bruker norsk som arbeidsspråk, begrenser antall underleverandører og har sikker identitet på alle ansatte.

Det offentlige har selvsagt et ekstra ansvar som byggherre for å forsikre seg om at det ikke foregår lovstridig virksomhet i byggeprosjekter. Da er samarbeidet mellom partene i arbeidslivet av stor betydning. Kampen mot arbeidslivskriminalitet forener arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter, fordi de alle har interesse av å bekjempe problemet.

