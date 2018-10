Trumps kalde krig

Avtalen fra 1987 forbyr både Russland og USA fra å eie, produsere og teste mellomdistansemissiler med en rekkevidde på 500 til 5500 kilometer, eller å produsere en utskyter av denne typen.

Det var Sovjetunionens siste statsleder Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan som signerte den såkalte INF-avtalen. Den markerte slutten på den kalde krigen og våpenkappløpet mellom de to landene, som da hadde pågått i flere tiår.

Foruten å være en praktisk avtale, var den også symbolsk. Det endte den ideologiske krigen mellom øst og vest, førte til fallet av Berlinmuren, kommunismens kollaps og var begynnelsen på slutten av Sovjetunionen.

Avtalebrudd?

Trump sa i forrige uke at han ville trekke USA fra avtalen. Det samme gjentok han på tirsdag. Grunnen er at han mener Russland har brutt avtalen.

USA hevder at Russland har utviklet en ny missiltype som kan treffe Nato-land på kort tid. Russiske myndigheter nekter for dette, men Nato sa i juli at de ikke har fått noe klart svar fra Russland på om de virkelig har brutt avtalen.

USA har også Kina å tenke på. Selv om Russland har lovet å ikke produsere denne type missiler, har ikke Kina gjort det samme.

Dersom USA nå forlater våpenavtalen fra 1987, betyr det også usikkerhet rundt andre nedrustningsavtaler med Russland. Blant annet de nye Start-avtalene, som avsluttes i 2021.

«Veldig merkelig»

Gorbatsjov sa på søndag at han synes Trumps trussel om å trekke seg fra avtalen var «veldig merkelig» og at dette ikke er «arbeidet til en stor tenker».

Den tidligere statslederen og fredsprisvinneren, sa at forsøkene på å skru politikken tilbake i tid vil undergrave alt arbeidet som i sin tid ble lagt ned for å få til en atomnedrustning.

Arbeidet var i sin tid basert på både bekreftelse og tillit. Problemet nå er at tilliten er så og si helt borte. Og i stedet for å kreve at Russland bekrefter gjennom en internasjonalt styrt inspeksjon at de ikke har jukset, svarer Trump med en trussel.

Farlig tid

Det er ikke USA som i første rekke er mål for disse missilene. Nå når Trump synes å ville starte opp den kalde krigen igjen, er det ikke først og fremst USA det vil har størst følger for.

Det er Europa, og det er her vi vil ha en ny atomtrussel hengende over oss.

Russland er ikke like mektig som Sovjetunionen engang var. Men dersom Trump bygger ned de avtalene som det i 30 år har vært enighet om, og der opprustningen mellom øst og vest starter på nytt, er vi på vei inn i en svært farlig tid.