Debatten dukkar opp nesten kvart år. I år er det i Larvik striden står. Medlem i 17. maikomiteen der, Terje Anthonsen, meiner dei i 2010–2011 vedtok forbod mot andre flagg enn det norske i barnetoget. Den gongen var han leiar i komiteen. Nåverande leiar, Elin Dahleng, meiner eit slikt forbod ikkje eksisterer, og at komiteen ikkje har nokon lovheimel til å forby barn å vifta med andre flagg enn det norske i gatene 17. mai.

Anthonsen har trekt seg frå komiteen, sidan «Dahling vil tillata alt mellom himmel og jord.»

Det er heller snakk om kva vi ikkje skal forby.

I 2013 blei det mye støy då Aspøy skule i Ålesund komiteen ville bruka små, sjølvlaga papirflagg i toget. Desse hadde norsk flagg på den eine sida, og barnets andre heimlands på den andre. I Oslo overprøvde ordførar Fabian Stang (H) komiteen i 2008, og hindra dei i å forby andre flagg.

Ein annan tradisjon

Stavanger har ein heilt annan tradisjon. I omtrent femti år har den internasjonale skulen helsa resten av Norge med ei internasjonal flaggborg på 17. mai.

Dei møter alltid applaus langs ruta. Flagga er eit symbol på at Stavanger strekkjer seg utover, at ein jobbar saman med folk frå andre land, at byen er ein del av verda. Den gongen det begynte, var den internasjonale skulen den amerikanske skulen. Flagga betydde å bli sett av dei ein gjerne ville bli sett av - USA, Storbritannia og Frankrike var med og feira vår nasjonaldag.

Heilt andre ting

Den flaggdebatten som blussar opp i andre byar før 17. mai kvart år, hentar næring frå heilt andre ting. Dei som tar til orde for eit forbod, vil nok også forsvara alt det Norge står for og feirar 17. mai.

Dei siste vekenes svake debatt om ungdomskriminalitet i Oslo, er eit eksempel på kva som skapar uro. Mens Frp i den debatten bare snakkar om å stoppa innvandring, har venstresida bare snakka om fattigdom og sosiale skilje. Ingen av dei vil ta i heile problemstillinga. Det er urovekkjande, for det er eit problem at så mange innvandrarfamiliar i Oslo lever i fattigdom og fell utanfor samfunnet.

Men vi kan ikkje og skal ikkje forby nokon, verken barn eller vaksne, å helsa resten av Norge på 17. mai med meir enn eitt flagg.

Det ville vera ein open hån mot den Grunnlova vi feirar. Kampen for fridom og likeverd for alle kan verken feirast eller kjempast ved å nappa flagg frå barnehender.