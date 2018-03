Aftenbladet mener: Flinke fastleger vet at ikke alle plager kan kureres

Pasienter blir skremt uten grunn. Slik oppsummerer Peter Christersson, som er fastlege og hovedtillitsvalgt for Legeforeningen i Stavanger, virkningen av at Kreftforeningen sier at fastleger har for dårlig kunnskap om kreft. Han er provosert av at Kreftforeningen kommer med slike påstander i en reportasje i Aftenbladet om kreft og senskader etter kreft.

Christersson har et viktig poeng når han sier følgende: «Vi ser på pasienten ikke som et sett med diagnoser, men som en person som har forskjellige helseproblemer. Så prøver vi å gi best mulig hjelp, ut fra de utfordringene pasienten har».

Utfallet er gitt

Vi mennesker blir født, lever og dør. Dette endelige utfallet er forhåndsbestemt. Det er også slik at svært mange av de plagene som rammer oss i løpet av dette livet, ikke egentlig kan behandles. Vi må enten lære oss å leve med dem, eller endre livsstil. Dette vet fastlegen. Derfor kan den best mulige hjelpen noen ganger være å lytte og veilede, ikke medisinere og henvise.

Kritisk til Kreftforeningens uttalelser om fastleger

Men mange pasienter kommer, forståelig nok, til legen med en forventning om at legen skal kurere dem, med medisiner eller inngrep. De ønsker å bli henvist til en spesialist. Noen ganger er dette også den best mulige hjelp. Men ikke alltid.

Pressgrupper som Kreftforeningen vil alltid påpeke svakhetene i systemet, og det er en viktig rolle. Men det er også viktig å være klar over at disse gruppene nettopp spiller en rolle. Gitt at helsebudsjettene er begrensede, og aldri vil kunne bli store nok til å dekke alle behov og ønsker, må det prioriteres. Kreftbehandling er viktig. Det er også hjertesykdommer, eller revmatisme, eller psykiske lidelser.

Hjelper i det stille

Det er vanlig å høre historier fra frustrerte pasienter om at de ikke har fått den hjelpen de trengte, at de selv har måttet kjempe for å få den beste behandlingen. Mange opplever at fastlegen ikke tar dem på alvor, og sier at det eneste som nytter er å insistere på å bli henvist til spesialist, kreve å bli operert, forlange en ny utredning. Noen ganger stemmer dette. Det kan noen ganger kreve stor egeninnsats å få nødvendig hjelp. Noen ganger er dette et resultat av kritikkverdige forhold i behandlingsapparatet. Men det er lett å glemme at fastlegene også hjelper mange flere enn de "svikter". Dette skjer i det stille.

Fastlegene er førstelinje i helsenasjonen, og dyktige fastleger er også ombudsmenn for den sunne fornuften.

LES AFTENBLADETS STORE REPORTASJE OM LIVET ETTER KREFTDIAGNOSEN:

Sju mennesker fikk kreft. Hvilke senskader må de leve med?