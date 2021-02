Sikkerhet i høysetet

AFTENBLADET MENER: Equinor-ledelsen må sørge for at de ansatte blir hørt, og at de ikke er redde for å varsle.

Sikkerheten er i høysetet i Equinor fram mot sommeren.

Mandag sendte Equinor ut en melding med overskriften «Vil løfte sikkerheten i Equinor». Bakgrunnen er at selskapet hadde flere alvorlige hendelser i fjor.

Det var en nedgang i antall alvorlige hendelser og personskader sammenlignet med 2019. Likevel mener konsernsjef Anders Opedal at branner på gassanlegget Melkøya i Hammerfest og på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, samt andre alvorlige hendelser offshore og på land, viser at Equinor ikke er der de skal være i sikkerhetsarbeidet.

Konserndirektør Irene Rummelhoff, som har ansvaret for Equinors landanlegg, ble i desember hasteinnkalt til Petroleumstilsynet (Ptil) for å svare på hva som hadde skjedd på landanleggene.

Brudd på regelverk

Samme uken sendte Ptil ut en melding som konkluderte med at Equinor i altfor liten grad lar de ansatte medvirke i sikkerhetsarbeidet. Det ble avdekket alvorlige brudd på regelverket, ifølge et tilsyn som ble ført med Equinor i mai og juni i fjor.

Regelverket krever at selskapene legger til rette for at de ansatte blir hørt, og Equinor har ikke gjort nok, sa pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Equinor fikk pålegg om å endre praksis innen 1. juni i år, med beskjed om at en detaljert plan for dette skulle legges fram i begynnelsen av januar. Alt tyder derfor på at meldingen denne uken er del av denne planen.

De tillitsvalgte har lenge pekt på Equinors kostnadskutt som en mulig årsak til at sikkerheten ikke er god nok. Fagforeninger vil alltid ha sine grunner til å ikke ønske nedbemanninger, og det har ikke blitt funnet noen sammenheng mellom kutt og sikkerhet. Det kan likevel være lurt av selskapet å lytte til de ansatte og ta en ny gjennomgang av dette.

Graverende

Men noe av det mest graverende er det Ptil skrev i en tilsynsrapport i november: At det er vanskelig å få folk til å stille som hovedverneombud på Melkøya fordi de frykter at det kan gå på bekostning av karrieren i selskapet.

Som kjent var det frykt for å si fra om feil og mangler, og frykt for å miste jobb eller karrieremuligheter som var en av hovedårsakene til alt som gikk galt i forkant av BPs storulykke på plattformen Deepwater Horizon i Mexicogulfen i 2010.

«Det må ikke bare bli prat. Vi løser ikke dette med noen plakater med et slagord. Et slikt arbeid må gå inn i de reelle problemene», sa konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige til Aftenbladet tirsdag.

Da er det viktig at den åpenheten som folk alltid har oppfattet at Statoil har hatt rundt sikkerhet blir ivaretatt. Samarbeid og felles forståelse er viktig, men aller viktigst for sikkerheten er at ledelsen sørger for de ansatte alltid føler at de kan varsle, og at de blir hørt.