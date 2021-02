Ingen vaksine mot datavirus

AFTENBLADET MENER: Dessverre finnes det langt flere virus enn korona å bekymre seg for. De aller fleste er i datamaskinene dine, og det finnes ingen vaksine.

Datamaskinen din er en dør. Setter du den på gløtt, kan feil folk komme inn. Foto: Torgeir Vølstad

De tre etatene som har det daglige ansvaret for å ivareta sikkerheten til landet og innbyggerne, nemlig Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets etterretningstjeneste, la mandag fram en felles vurdering av trusselbildet i det året vi er inne i.

Det er for det første en god ting at de tre etatene legger sine analyser fram sammen, ikke hver for seg slik det har vært gjort tidligere. Det er langt bedre å samle informasjonen og ha et felles budskap for å sikre at flest mulig får med seg det som blir formidlet.

Politisk ekstremisme fortsetter å bekymre. Både høyreekstremt tankegods og islamistisk fundamentalisme utgjør trusler mot liv og helse. Og myndighetene frykter – sannsynligvis med god grunn – at hjemmesitting på grunn av pandemien fører til at utsatte personer bruker for mye tid på nettsteder og internettbaserte grupper som bidrar til å radikalisere dem ytterligere.

I vår tid har selve begrepet «sannhet» kommet under angrep. Når partene i en hvilken som helst konflikt ikke engang er enige om et grunnleggende sett av verdier og verktøy for å beskrive virkeligheten, er veien ikke lang til demonisering, konflikt og vold.

I forrige uke ble en 16-åring fra Syria pågrepet av PST, mistenkt for terrorplanlegging. Så seint som i fjor ble nynazisten Philip Manshaus fra Bærum dømt for drap og forsøk på massedrap.

Men det spørs likevel om ikke den aller mest overhengende trusselen er den som ikke kommer i form av skytevåpen og bomber. I stedet kommer den i form av angrep gjennom internett.

Ulike aktører forsøker hele tiden å bryte seg inn i datasystemer. Noen ganger står stater bak, som Russland eller USA. Andre ganger er det kriminelle nettverk. Atter andre ganger, og kanskje aller mest skremmende, er det en kombinasjon av de to.

Under pandemien, når flere hundre tusen nordmenn i større eller mindre grad jobber hjemmefra, er cybertrusselen større enn noen gang. De færreste av oss er jo eksperter på datasikkerhet. Sitter du og jobber på arbeidsgiverens datasystemer, men samtidig surfer litt på nettet, ser video på Youtube og sjekker Facebook, åpner du samtidig døren på gløtt for aktører som ønsker adgang.

Men vi ønsker jo heller ikke et samfunn hvor atferden vår på nettet er detaljstyrt av verken arbeidsgiver eller myndigheter. Den friheten innebærer også et ansvar. Et godt forsett for 2021 er hver og en av oss lærer seg litt mer om elementær datasikkerhet. Informasjon om dette kan hvem som helst finne. På nettet, selvsagt ...

