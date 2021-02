Finn gode løsninger!

AFTENBLADET MENER: Selvsagt skal lærerne ha betalt for overtiden koronatiltak fører til. Og selvsagt må kommunene legge seg i selen for å få det til.

At koronatiltakene har ført til betydelig ekstraarbeid for lærere, er innlysende. Her har 10. klasse ved Apalløkka utegym i fjor vår. Foto: Vidar Ruud

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Overganger fra gult til rødt nivå, forberedelse til digital undervisning, planer for ren logistikk i skolebygg, klasserom og uterom. Hvem skal gå ut og inn hvordan og når, spriting og håndvask og avstand eller ikke. Kontakt med elever som er i karantene. Og mest av alt: Holde taket i elevene gjennom dette, skape trygghet og forutsigbarhet og nok voksenkontakt, skape nok glede ved at skoledagen blir så vanlig som mulig, fordi de voksne tar så mye som mulig av støyten for alt som er unormalt og slett ikke bra for barn og unges helse.

For å få det til, må selvsagt mye tas her og nå, når det skjer, og hele tiden. Det er klart det blir overtid av slikt, noe en undersøkelse også har vist. Og det er klart at lærere skal ha betalt for slik overtid. Det er mange lærere både i skoler og barnehager lite vant med å føre. I den vanlige arbeidstidsavtalen deres, ligger fornuftig nok deler av arbeidstiden både utenfor klasserommet og utenfor skolen, ellers går det ikke opp. Avtalen ble i sin tid laget for å synliggjøre alle arbeidsoppgaver en lærer har. Det gjør det kanskje mindre synlig og opplagt hva som er ekstraarbeid nå.

Da trengs raushet og rom fra alle parter.

I følge Utdanningsforbundet har tillitsvalgte rundt forbi møtt veggen hos kommunene. Noen mener rektorene er redde for ikke å få tilbakebetalt ekstrakostnader, andre at de rett og slett ikke får gehør for at koronaen gir ekstraarbeid. Derfor har lærerorganisasjonene bedt KS - Kommunenes Sentralforbund - om en egen, nasjonal koronaavtale. KS har sagt nei, og mener det må kunne ordnes innenfor gjeldende avtaler.

Det gjør KS rett i. Ikke minst fordi det til enhver tid vil være store forskjeller lokalt, etter hvor smittetrykket er, og hvordan det må løses. Men samtidig bør KS be sine medlemmer sette seg langt fram på stolen og umiddelbart finne gode og praktiske løsninger gjennom de avtalene man har.

For det er for dumt at partene lokalt ikke klarer å bli enige om hva dette er og ikke er. Staten har lovet å kompensere kommunene for koronautgifter, det må også skolene ta for gitt at kommer til å skje. Det ligger et stort ansvar på arbeidsgiversiden her. Selv om det også kan sies at det fra lærerhold av og til blir ropt umusikalsk høyt om hvor spesielt hardt og vanskelig det er å være lærer. I den situasjonen vi alle står i nå, bidrar ikke det til å få fram andres raushet.