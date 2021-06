Ny regjering på sviktende grunnlag

AFTENBLADET MENER: Et felles ønske om å kvitte seg med Benjamin Netanyahu er et skjørt grunnlag for en ny regjering i Israel.

Yair Lapid, leder og grunnlegger av partiet Yesh Atid, og Yamina-partiets leder Naftali Bennett er enige om å prøve å danne en ny regjering i Israel. Foto: Uriel Sinai / Getty Pool

Høyrenasjonalist og bosettertilhenger Naftali Bennett annonserte søndag at han sammen med sentrumspolitikeren Yair Lapid, leder og grunnlegger av partiet Yesh Atid, har inngått en avtale om å danne en bred koalisjon. Bennett skal være statsminister i en periode, før Lapid tar over.

«Venstresiden gjør kompromisser som langt fra er lett for dem når de gir meg rollen som statsminister», sa Bennett.

Lapid må bestemme seg innen onsdag. Da må han samle støtte fra 61 av 120 mandater i Knesset for at de skal kunne kaste statsminister Benjamin Netanyahu etter 12 år ved makten.

Venstre og sentrum

Bennett er leder for Yamina-partiet, som tidligere har gått inn for at Israel annekterer store deler av den okkuperte Vestbredden. Han har sittet i flere av Netanyahus regjeringer, men forholdet mellom de to har gradvis blitt verre. Dette er også noe av grunnen til at han nå søker til både venstre og sentrum.

Bennett prøvde først å få til en samling med de høyreekstreme partiene i landet, men lykkes ikke med det.

Meldingen om at det var enighet mellom Bennett og Lapid ble møtt med hyllester fra venstresiden, mens høyresiden var rasende. Blant annet kalte de Bennett en forræder. Netanyahu mente den nye regjeringen ville være udemokratisk og en fare for sikkerheten og framtiden for Israel.

Selv om det er Bennett som står fram som frontfiguren, mener israelske kommentatorer at det egentlig er Lapid som er hjernen bak denne nye koalisjonen.

Utfordrende

Mange spår at det kan bli svært utfordrende å bli enige om en felles politikk. For det er en brokete koalisjon, med hele åtte fraksjoner fra hele det politiske spektrumet som nå skal finne sammen. Koalisjonen har i tillegg støtte fra et svært lite antall mandater i Knesset. Derfor vil det på lang sikt være nødvendig å skaffe støtte også fra andre partier, blant annet de ultraortodokse partiene som i dag støtter Netanyahus regjering.

Bennett har i alle år vunnet velgere på sin harde og kompromissløse retorikk, men har den siste tiden snakket mer om veien ut av koronakrisen, økonomi og om at en ny regjering må samle folk.

“Denne regjeringen vil ikke være mot noe samfunn eller noen grupper. Den vil ikke være fiendtlig mot noen,» sa Bennett i talen søndag.

Den nye regjeringen er svært skjør, samtidig som det er usikkert om den vil skape stabilitet eller mer konflikt i landet. Det eneste som virker samlende, er ønsket om å kvitte seg med Netanyahu. Og det er ikke sikkert det holder i lengden.