EUs problematiske pristak

AFTENBLADET MENER: Det er ingen «quick fix» for Europa å sette et pristak på gass. For et slikt tak kan skape andre problemer.

Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ursula von der Leyen, Europakommisjonens president.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Flere EU-land sa forrige uke at det nå er framgang i diskusjonene om ordninger som skal presse ned prisen på naturgass.

De skyhøye gassprisene var et av de viktigste temaene på toppmøtet i Praha torsdag og fredag. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok på møtets første dag.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har tidligere sagt han var skeptisk til å innføre et pristak på gass, men sa forrige uke at han støtter samtaler med Norge, USA og andre land som leverer gass til EU.

Norge er nå den største leverandøren av gass til EU, etter Russlands invasjon av Ukraina. Men den norske gassen er ikke nok alene til å forsyne Europa. EU-landene har de siste månedene også kjøpt mer flytende gass (LNG) på det globale markedet.

Europeiske land er ikke de eneste landene som konkurrerer om å kjøpe LNG. Også store asiatiske land, som Japan og Sør-Korea, opererer i dette markedet.

Ett argument mot et pristak i Europa er derfor at det kan føre til at LNG som selges på det internasjonale markedet ikke lenger vil bli solgt til Europa. Det vil føre til usikkerhet rundt leveranser og kan igjen føre til en knapphet på energi.

Et annet problem med et pristak er at dersom man styrer prisene lavere enn det de de egentlig er, kan det føre til økt forbruk på en ressurs som i utgangspunktet er knapp. Og dermed er man like langt, fordi dette ikke vil styre forbruket over til andre energikilder.

Den norske regjeringen, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, har gjentatte ganger advart mot å innføre tiltak som betyr at EU får tilgang på mindre gass. Han har også prøvd å forklare EU-lederne at det ikke er den norske stat som eier og selger gassen, men de enkelte selskapene.

Dette er en vanskelig øvelse. Like vanskelig som det er å forklare EU-landene hvordan de store inntektene til Norge fra olje- og gassnæringen blir overført til Oljefondet, og at det ikke er så enkelt som å bare dele disse pengene ut til andre europeiske land.

Det er selvsagt ikke verken ønskelig eller bærekraftig i lengden at gassprisene er så høye som de er i Europa nå. Men det er heller ingen «quick fix» å sette et pristak i EU.

Norge kan likevel måtte forholde seg til det, dersom det er det EU vil.