Det syke huset

AFTENBLADET MENER: Nei, det ville ikke hjulpet med en statsråd fra Rogaland. Nye SUS hadde hatt akkurat like store problemer.

Arbeidet med nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) pågår for fullt på Ullandhaug. Første byggetrinn skal etter planen stå klart i 2024. Andre byggetrinn er helt i det blå, men kommer neppe før 2040.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) fra Sandnes har helt rett. Det er useriøst av opposisjonen på Stortinget å skylde på dagens regjering for at Nye SUS tilsynelatende blir et evighetsprosjekt.

For det var den forrige regjeringen, der Roy Steffensens Fremskrittsparti var medlem i årevis, som la føringene for det uføret byggingen av det nye sykehuset befinner seg i. Det vet selvsagt Steffensen godt, men det hindrer ham ikke i å skylde på mangelen på statsråder fra Rogaland når Nye SUS ikke blir en budsjettvinner.

Wirak sier det presist når han peker på at byggingen av Nye SUS, et av de største offentlige byggeprosjektene i landet, verken var fullfinansiert eller gjennomarbeidet da det ble gitt grønt lys for første byggetrinn. Da var det statsforvalter Bent Høie fra Høyre som var helseminister.

Regjeringen valgte også å se bort fra at de folkevalgte i Stavanger ville beholde sykehuset på Våland, i stedet for å gå inn i en ikke definert, men svært lang periode med delt sykehus mellom Våland og Ullandhaug.

Første del av nytt sykehus på Ullandhaug, til en pris av minst 11,3 milliarder kroner, kan komme i drift i fjerde kvartal 2024, mens realisering av andre byggetrinn er vanskelig eller umulig å anslå per nå. Tidligere har planen vært ferdigstillelse innen 2040, men dette er mer usikkert nå.

Nye SUS er også et dilemma for dem som mener at offentlig pengebruk må begrenses, eller rettere sagt at velferdsstatens midler ikke er ubegrensede, slik at Staten i større grad må ta tøffe valg om pengebruk. Aftenbladet er blant disse. Staten skal ta 70 prosent av kostnaden til Nye SUS.

For det kan late til at utgiftene til helse aldri kan bli store nok. I den situasjonen norsk og internasjonal økonomi er inne i, er det fullt forståelig at Staten trekker i nødbremsen. Men dette vil da også gå ut over prosjekter vi på vår kant av landet gjerne skulle ha satt fortgang i. Enten vi snakker om sykehuset, eller om veibygging, eller om nye kulturbygg.

Det er forståelig at partier og politikere i opposisjon er kritiske. Og det er alltid lettere å finne penger til gode formål når man ikke er ansvarlig for helheten i budsjettet. Og det er forståelig at stortingsrepresentanter for Rogaland ønsker å tale fylkets sak.

Men jobben til en regjering er å se helheten, noe også Fremskrittspartiet ble tvunget til i de årene partiet hadde finansministeren. Statsrådsjobben i Finansdepartementet er svært disiplinerende, noe dagens finansminister Vedum er et godt eksempel på.