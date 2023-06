Sett havvind-satsingen på pause

AFTENBLADET MENER: Regjeringen bør sette en fot i bakken, og revurdere havvind-prosjektet i Nordsjøen.

Olje- og energiminister Terje Aasland mente for kort tid siden at havvind på norsk sokkel ikke ville trenge subsidier.

Onsdag kveld bekreftet regjeringen og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at støttebehovet for utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II er oppjustert med 8 milliarder kroner.

For bare få måneder siden insisterte de på at denne satsingen ikke ville trenge subsidier i det hele tatt. I sitt forslag til Stortinget for nesten to måneder siden, var taket på subsidier til selskapene som etter planen skal bygge ut havvind 15 milliarder kroner.

Nå har det altså steget med mer enn 50 prosent.

Onsdag sa Høyre at de trekker seg fra forhandlingene på Stortinget. De vil at regjeringen skal legge fram et nytt forslag der også hybridkabler er med i planen.

I praksis betyr det å bygge strømkabler fra havvindanlegget til andre land, og ikke bare til Norge. Det blir da mulig å tjene penger på de såkalte flaskehalsinntektene, og havvind-satsingen vil ikke bli like dyr som med regjeringens plan, mener Høyre. De har fått støtte fra Venstre.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sa i forrige uke til E24 at det er mulig å få lønnsomme havvindprosjekter og store mengder kraft til Norge. Men da må anleggene være større, og de må kobles til Europa og ikke bare til Norge.

Svaret fra Aasland var derimot at «Høyre tar ikke på alvor hvor fort vi trenger denne kraften inn til Norge når de nå både vil sette havvindsatsingen tilbake til start og sende kraften ut av Norge». Han fikk støtte fra SV, noe som gjør at forslaget fra Høyre ikke vil få flertall i energi- og miljøkomiteen, som skal avgi sin innstilling i saken innen 7. juni.

Lars Sørgard, professor ved Norges Handelshøyskole og leder for Energikommisjonen, skrev nylig i en kronikk i Dagens Næringsliv at norsk havvind i Nordsjøen i stor grad vil ha de samme vindforholdene som andre land rundt Nordsjøen. Og at verdien av norsk vindkraft fra Nordsjøen derfor vil bli svært lav.

Han mente at med lav nok spotpris på strømmen og høye utbyggingskostnader, er det ikke umulig at prislappen for subsidiene kan bli så høy som 50 milliarder kroner. Og det er før kostnader ved nettutbygging som må til for å ta imot kraften på land, en kostnad som faller på strømkundene i form av nettleie.

Sørgard tok til orde for å sette havvind-prosjektet på pause.

Denne saken har vært svært dårlig håndtert av regjeringen. Anslagene for hvor mye penger staten må pøse ut på prosjekter som kanskje aldri blir lønnsomme for samfunnet, virker nesten som om de er hentet ut av løse luften. Og premissene for utbyggingen, som for eksempel at oljeplattformer skal elektrifiseres med kraft fra land, er heller tvilsomme.

Vi må derfor kunne stille spørsmålet: Er dette virkelig en satsing som vil tjene Norge godt? Det modige og fornuftige av regjeringen ville være å sette dette på pause.