Pandemien har kostet idretten dyrt

AFTENBLADET MENER: Idretten er en av de samfunnsarenaene som har mistet mest til pandemien. Nå kommer tiltakene.

Idrettsminister Abid Raja (stående) og idrettspresident Berit Kjøll på sandvolleykamp undre OL. Nå står de sammen om regjeringens mangfoldsstrategi for idretten.

I skyggen av krangelen med Ståle Solbakken, la regjeringen fredag fram en tiltaksplan for hvordan breddeidretten skal reise seg etter pandemien. Solbakken, som er trener for herrelandslaget i fotball, var oppgitt over at landslaget har vært tvunget til å spille hjemmekamper i Spania. Da de onsdag omsider fikk spille på Ullevaal stadion, var han frustrert over at bare 7000 tilskuere fikk slippe inn.

Statsrådene Bent Høie (H) og Abid Raja (V) har svart med å si at fotballen har vært usolidarisk med resten av idretten gjennom pandemien. Raja var dessuten konkret da han, sammen med flere kolleger la fram både plan og penger for å styrke mangfold, engasjement og økt deltakelse i breddeidretten etter pandemien.

Idrettsstrategien «Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett» ble lagt fram på en basketballbane. Kulturminister Raja hadde også med seg 355 millioner kroner, som de neste årene skal brukes både på anlegg, kampanjer og andre spesialtiltak.

Frafallet i idretten har mildt sagt vært dramatisk siden Norge stengte i mars i fjor. Noe av det viktigste med at regjeringen legger fram sin strategi, er erkjennelsen av dette faktum og at myndighetene har et ansvar for å rette opp det som har skjedd.

Idretten er samfunnets viktigste møteplass, en sentral inkluderingsarena og et viktig redskap mot utenforskap. Begrensningene og forbudene under pandemien har ført til det motsatte og det generelle aktivitetsnivået er blitt lavere.

Tydelighet i kampen mot rasisme, flere jenter inn i idretten, et krafttak for lavinntektsfamilier og økt deltakelse fra personer med funksjonsnedsettelser, er ting som går igjen i rapporten. Alt er viktig, men høye deltakeravgifter og mye dyrt utstyr har bidratt til at mange barn har vært utestengt fra å kunne delta. At det nå tas tak i utenforskap på alle nivåer, er et hovedpunkt i planen.

Det er også bra at planen tar opp i seg at det også må gjøres noe for de stadig flere som driver med uorganiserte aktiviteter.

Regjeringen har fått mye berettiget kritikk for hvordan de har håndtert idretten under pandemien, men denne planen fortjener de ros for. Idrettsforbundet er også tilfreds med planene og det er å håpe at stortingsflertallet bevilger de nødvendige summene.

Samtidig er det helt unødvendig å sette toppidrettens frustrasjon over manglende tilrettelegging opp mot behovene i bredden. Alle har måttet lide mye.