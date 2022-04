Problematisk vindkraftdefinisjon

AFTENBLADET MENER: Utbygging av vindkraft på land handler ikke bare om inngrep i villmarkspreget natur.

Skinansfjellet vindpark på Matningsdal i Hå kommune.

NVE, Miljødirektoratet og flere andre statlige myndigheter offentliggjorde nylig en oppdatert kunnskapsstatus om virkninger av vindkraft på land. Denne skal gi en oversikt over positive og negative virkninger av vindkraft på land.

Det var Olje- og energidepartementet som ga NVE i oppdrag å etablere et fast samarbeid mellom statlige etater, som ett av flere tiltak i Stortingsmeldingen om vindkraft på land fra 2019.

Kunnskapsgrunnlaget skal, ifølge NVE, skape et bedre utgangspunkt for lokale, regionale og nasjonale aktører, både på innbygger-, utbygger- og myndighetssiden.

NVE-direktør Kjetil Lund sa til Aftenposten at han håper ny kunnskap om miljø- og samfunnsvirkninger «vil bidra til en opplyst debatt og kunnskapsbaserte vedtak fremover». Han mener det har versert mange påstander om virkninger av vindkraft, for eksempel at spredning av mikroplast fra vindkraft er et stort problem.

Det er ikke noe galt i å samle informasjon og avkrefte myter. Det er mer problematisk at NVE her bruker en ny definisjon av hva som er inngrep i norsk natur.

Miljødirektoratet har beregnet at vindkraft har redusert omfanget av villmarkspreget natur i Norge med i underkant av to promille. Halvparten av de bygde vindkraftverkene har ikke medført tap av inngrepsfri natur. Lund uttalte at dette nok er mindre enn mange har hatt inntrykk av.

Villmarkspreget natur er ifølge Miljødirektoratet områder som ligger fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. Det betyr at de ikke kan ligge i nærheten av verken skogsbilveier, regulerte magasiner og elver, kraftlinjer, skitrekk, jernbanelinjer eller allerede utbygd vindkraft.

Bare 11,5 prosent av Norges areal er nå villmarkspreget. Men utbygging av vindkraft på land handler ikke bare om inngrep i villmarkspreget natur. Det handler om inngrep i turområder, nær bebyggelse og i områder som er regulert til vannkraft.

Dersom denne definisjonen av hvor det er greit med vindkraft skulle legge grunnlaget for videre utbygging, er det for eksempel ikke mye areal i Rogaland som ville vært definert ut. Rogaland har 0,37 prosent villmark.

NVE er de som behandler vindkraftsøknader, men behandlingen av nye saker ble stanset i 2019 og er satt på vent frem til Stortinget har vedtatt rammene for fremtidig konsesjonsbehandling.

Både Høyre og Ap har uttalt at de er utålmodige etter å komme i gang igjen. Lund sier at ambisjonsnivået for vindkraftutbygging i Norge er et politisk spørsmål, men han mener likevel at det er sterke argumenter for vindkraft.

NVEs forsøk på bringe inn «fakta» blir i stedet oppskriften på flere konfliktfylte utbygginger.