Opprøret i Lysebotn mot å bli del av Strand sender prosessen rundt gamle Forsand kommune ut i parodien. Saken bør raskt legges død.

De ni innbyggerne i Lysebotn hører hjemme i Rogaland, ikke i Agder, mener Aftenbladet.

Det er vanlig å spøke med at krangling om grenser er del av nordmenns arvestoff. Vi blir liksom aldri ferdige med disse spørsmålene. Dette ser vi for tiden på nasjonalt plan, der Solberg-regjeringens mislykkede regionreform nå er avløst av en minst like merkverdig omkamp i alle deler av landet. Og vi ser det på det helt lokale planet.

De ni fastboende i Lysebotn har meldt seg på i kampen. Etter at Statsforvalteren har tatt det klare flertallet i gamle Forsand kommune på ordet og dermed anbefaler at gamle Forsand kommune blir grensejustert ut av Sandnes og inn i Strand, sier de ni enstemmig at da vil de heller bli en del av Sirdal kommune.

Det er egentlig bare antallet personer som skiller Lysebotn-initiativet fra initiativene som har utløst omkampene i Forsand. Først da Kolabygda meldte overgang til Strand, og seinere da et flertall på 54 prosent i Forsand sa at de heller ville bli innbyggere i Strand. 44 prosent ville bli i Sandnes.

Lysebotn er og blir en utkant, helt uavhengig av hvilken kommune bygda er del av. Automatiseringen av de store vannkraftanleggene i og rundt bygda har ført til en sterk nedgang i innbyggertallet. Men de samme kraftverkene gjør grensespørsmålet til noe mye mer enn postadressen til ni fastboende. Kraftstasjonene Lysebotn 2 og Tjodan, som ligger i Lysebotn, har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1847 GWH (millioner kilowattimer), mens Flørli leverer 318 GWh. Dette utløser store inntekter til den kommunen som ender opp med Lysebotn.

Derfor er det ikke til å undres over at Sirdals ordfører Jonny Liland gnir seg i hendene over opprøret i Lysebotn. Sommerstid er det jo gjennom nettopp Sirdal at bygda har veiforbindelse. Men Lysebotn hører jo hjemme i Rogaland, ikke i Agder.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bedt Statsforvalteren vurdere om initiativet bør utredes videre eller ikke. Etter at KDD har fått en anbefaling fra statsforvalter Bent Høie, er det departementet som avgjør om det skal startes en utredning.

Vi håper ikke verken Høie eller departementet bruker lang tid på dette. Inntektene fra kraftanleggene vil selvsagt være like viktige for Strand kommune som de har vært for Sandnes.

Det vil være å åpne for et skred av liknende krav om grensejusteringer dersom kravet fra Lysebotn tas til følge. Grensejusteringen i Forsand bør være et unntak, ikke en katalysator for stadig nye omkamper.