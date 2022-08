Bruk pengene fornuftig

AFTENBLADET MENER: Skal kommunene ta ut ekstraordinært utbytte fra Lyse, må pengene brukes på noe som kommer alle innbyggerne til gode.

Bystyret i Stavanger og de folkevalgte i alle Lyses eierkommuner har et ansvar for å forvalte et eventuelt ekstraordinært utbytte på en god måte for innbyggerne.

Lyse har aldri tjent så mye penger som nå. For det første halve året i år leverte kraftselskapet et resultat på 1,5 milliarder kroner, opp fra 937 millioner i samme periode i fjor.

Da Lyse og eierne, altså de 14 kommunene i Rogaland som eier selskapet, møttes denne uken, fikk styret en «marsjordre» om å levere en plan for utbetaling av ekstraordinært utbytte allerede før jul, ifølge kilder.

Det må i så fall bestemmes av en ekstraordinær generalforsamling. Lyse har ikke tidligere betalt ut ekstraordinært utbytte med utgangspunkt i et halvårsresultat.

Stavanger eier 45,74 prosent av Lyse, Sandnes 19,53, Sola 8,74, Time 5,83, Klepp 4,23, Hå 3,78, Randaberg 3,28, Eigersund 2,95, Strand 2,53, Hjelmeland 0,99, Gjesdal 0,93, Lund 0,71, Bjerkreim 0,51 og Kvitsøy 0,23.

Så dette kan være snakk om relativt store summer, spesielt for de største eierkommunene.

Dersom det blir vedtatt et slikt ekstraordinært utbytte, vil disse pengene havne i kassen til de enkelte kommunene. Og da blir det opp til politikerne i kommunestyrer og bystyrer å bestemme hva disse pengene skal gå til.

Det vil garantert utløse store politiske diskusjoner om hva den enkelte kommune skal velge å prioritere.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) sa at «hver enkelt kommune må vurdere om et slikt utbytte skal gå til strømregninger, nedbetaling av gjeld, energieffektivisering eller en form for støttetiltak for bedrifter, privatpersoner, frivillige, lag og organisasjoner».

Fungerende Stavanger-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) sa at kommunene var veldig opptatt av å kunne ta et ekstra utbytte, og at «kommunene har jo ekstra utgifter til våre bygg».

Ett eksempel på tiltak som vil slå inn på økonomien hos alle er reduserte kommunale avgifter. Det er ikke sikkert at det er populært å bruke pengene akkurat nå på verken ekstra utgifter til kommunens byggeprosjekter eller på å betale ned gjeld.

Skal kommunene ta ekstraordinært utbytte, er det svært viktig at politikerne nå forvalter disse pengene på en god måte.

Forventningene fra innbyggerne i kommunene er at de pengene de har betalt ekstra på strømregningen, og som har ført til Lyses rekordresultater, skal kunne vises igjen i lommeboka.