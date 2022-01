Hjelp Afghanistan nå!

LEDER: Taliban-regimets uhyrligheter må ikke brukes som unnskyldning for å la være å hjelpe den afghanske befolkningen. Vesten, inkludert Norge, har en særlig forpliktelse i Afghanistan.

En sykepleier veier et barn på en helseklinikk i Herat-provinsen. Halvparten av den afhganske befolkningen har for lite å spise. Hundretusenvis av barn er under- og feilernærte.

Vinteren har lagt ekstra steiner til byrden for en av verdens mest sårbare grupper; den afghanske sivilbefolkningen. Rapporter om en begynnende hungersnød og ihjelfrosne mennesker tikker inn fra flere av hjelpeorganisasjonene som fortsatt har en tilstedeværelse i landet.

Den afghanske befolkningen, som teller knapt 40 millioner mennesker, ble etterlatt til seg selv da USAs president Joe Biden besluttet å trekke de militære styrkene ut av landet i august 2020. USAs allierte, inkludert Norge, ble da tvunget til å gjøre det samme. I løpet av dager, og i fullstendig strid med Bidens forsikringer, falt hele landet i hendene på den islamistiske opprørsbevegelsen Taliban.

Talibans fullstendige seier førte også til at de fleste utenlandske hjelpeorganisasjonene som opererte i det lutfattige landet måtte trekke seg ut, siden det ikke lenger ble ansett for trygt nok å være der. Talibans forsikringer om at sivile utlendinger ikke har noe å frykte ble ikke trodd.

Afghanistan, som har vært en krigssone sammenhengende siden Sovjetunionens invasjon i 1979, og som i enda lengre tid har vært herjet av stormaktsspill og interne stridigheter mellom ulike folkegrupper, er totalt avhengig av utenlandsk hjelp. Landet er ikke i nærheten av å kunne produsere nok mat til sin egen befolkning, og sivilsamfunnet i mange deler av landet er fullstendig ødelagt.

Norge regner det islamistiske diktaturet Saudi-Arabia som en alliert. Da bør vi også kunne snakke med Taliban

Invasjonen av Afghanistan i 2001, etter terrorangrepet mot USA, hadde til hensikt å uskadeliggjøre Osama Bin Ladens terrornettverk Al Qaida og avsette Taliban fra makten. Etter hvert handlet prosjektet, i alle fall i navnet, om å skape et stabilt demokrati i landet. Den første delen av prosjektet lyktes delvis. Den andre ble en komplett fiasko.

Koalisjonen av land som samarbeidet med USA om invasjonen og de etterfølgende militære operasjonene bærer et særlig ansvar for å hindre ytterligere tragedier for Afghanistans befolkning. Norge er blant disse landene.

Taliban er i dag den eneste reelle myndigheten i landet, og det er derfor nødvendig med en viss grad av samarbeid med Taliban for å kunne få hjelpen fram til dem som trenger det. Dette innebærer ikke en anerkjennelse av Taliban, men er bare en pragmatisk tilnærming. Norge regner det islamistiske diktaturet Saudi-Arabia som en alliert. Da bør vi også kunne snakke med Taliban.

Regjeringen bør bevilge mer penger, raskt, for å kunne hjelpe flere. Dette er en moralsk forpliktelse vi deler med alle de landene som har deltatt i krigsoperasjoner i Afghanistan.