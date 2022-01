Et viktig tilbud

AFTENBLADET MENER: Det er trolig riktig å droppe rehabiliteringen av dagens bygg ved Breiavatnet, men det er viktig at helsetilbudet til folk med rusproblemer ikke gjemmes bort.

Kongsgata 47 og 49 ligger idyllisk til ved Breiavatnet midt i Stavanger.

Ti av elleve medlemmer i kommunalstyret for miljø og utbygging vil trekke i nødbremsen og ikke gå videre med planen om å rehabilitere de to murhusene ved Breiavatnet som i dag blant annet huser helsetilbudet til mennesker med rusproblemer i Stavanger.

Kongsgata 47 og 49 er bygg av historisk verdi. De ble oppført i 1867 og har vært eid av Stavanger kommune siden 1920-tallet.

Årsaken til retretten er et nytt overslag som viser at det vil bli mye dyrere enn først antatt å sette byggene i stand. Det er satt av 11,5 millioner kroner til dette arbeidet, men nå opplyser kommuneadministrasjonen at prislappen kan havne på over 30 millioner kroner.

I en slik situasjon er det trolig fornuftig at politikerne tenker nytt. For i og med at det er begrenset med penger, må de brukes fornuftig. Det kan hende at kommunen kan finne annen anvendelse for disse svært attraktivt beliggende husene, eventuelt kan det hende at det beste er å selge dem.

Folk som har utfordringer med rus trenger ikke å gjemmes vekk hvis de ikke selv ønsker det

Et forsvarlig helsetilbud til mennesker med store rusproblemer er av stor verdi. Det forebygger store helseproblemer for mennesker i en sårbar situasjon. Det er også et argument for å ikke binde for mye midler opp i en rehabilitering av et bygg som ikke lenger er egnet for formålet. Dagens bygg er blant annet ikke tilstrekkelig tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser, og er også mangelfullt med hensyn til sikkerheten for de ansatte.

Uansett hvilken adresse kommunens viktige tilbud til mennesker med rusproblemer ender på, er det svært viktig at tilbudet er lett tilgjengelig for de som skal bruke det. Folk som har utfordringer med rus trenger ikke å gjemmes vekk hvis de ikke selv ønsker det. De skal møtes med respekt og verdighet. Her er Sandnes kommune, som med suksess har lagt til rette for det åpne rusmiljøet med et eget oppholdssted sentralt på den nyoppussede Ruten, et forbilde.

Vi har likevel sansen for argumentet som kommer fra Ingebjørg Folgerø (H) om at en litt mer diskret adresse i sentrum kan være en fordel for dem som måtte være engstelige for å bli sett på vei inn eller ut av helsestasjonen.

Vi vet at det foregår en viss omsetning av ulovlige rusmidler i tilknytning til helsestasjonen og Bystasjonen i Stavanger, som ligger like ved. Men som Bergen kommune fikk erfare da det åpne rusmiljøet ble tvunget ut av Nygårdsparken for noen år siden, betyr det ikke at omsetningen stanser. Den bare flytter seg. Det er umulig å ønske den bort.