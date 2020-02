Varsellampene bør lyse for Tyskland

LEDER: Det er lett å la seg rive med av valget i USA, men vi må ikke glemme det som skjer i Tyskland.

Den tyske forsvarministeren Annegret Kramp-Karrenbauer overrasket alle forrige uke da hun annonserte at hun ikke lenger ville være leder for det kristendemokratiske partiet CDU. Foto: Markus Schreiber / AP

Den tyske forsvarministeren Annegret Kramp-Karrenbauer overrasket alle forrige uke da hun annonserte at hun ikke lenger ville være leder for det kristendemokratiske partiet CDU, som er forbundskansler Angela Merkels parti.

Hun tok over som leder sent i 2018, og var sett på som en mulig kandidat til jobben som forbundskansler etter Merkels avgang.

Kramp-Karrenbauers avgang kom etter et kontroversielt valg i den tyske delstaten Thüringen. Der stemte CDU sammen med det høyreekstreme, antiislamistiske og immigrasjonsfiendtlige Alternative für Deutschland (AfD) for innsettelsen av Thomas Kemmerich fra Fridemokratene som delstatsleder.

Vendepunkt

Selv om Kemmerich gikk av som delstatsleder etter kort tid, var det ifølge kommentatorer et vendepunkt i tysk politikk.

Det markerte et brudd med CDUs tidligere partiregel om å ikke samabeide med AfD. Det viste at Kramp-Karrenbauer ikke har det samme grepet som Merkel har hatt. Og det viste en spittelse i partiet.

Med avgangen hennes er det høyst usikkert hva som kommer til å skje både med lederskapet i CDU. Men også i tysk politikk.

Det tyske politiske landskapet har blitt mer og mer fragmentert de siste årene. Både AfD og de Grønne har utfordret de tradisjonelle partiene på ulike måter. Dette har vist godt igjen i lokalpolitikken.

Angela Merkel har styrt Tyskland i nesten to tiår. Hun har sørget for stabilitet og har gjort at landet har blitt ledende i EU. Samtidig har det vært økonomisk vekst i landet.

Bekymringsfullt

CDU har et problem innad, men også med synkende oppslutning. Og samtidig øker AfDs oppslutning. Det er nå det største opposisjonspartiet i Bundestagen. Og er representert i lokalstyret i alle delstatene i landet.

AfDs største suksess var da de i 2015 gikk mot Merkels beslutning om å la 1,3 millioner udokumenterte migranter og flyktninger komme inn i landet. Partiet har siden utnyttet frykten for økt innvandring og islam.

Valget i Thüringen viser at de andre partiene ikke helt vet hvordan de skal håndtere denne høyrevridningen i tysk politikk. Det er bekymringsfullt.

Det er lett å la seg rive med av valget i USA, og den konstante strømmen av Twitter-meldinger fra president Donald Trump. Men vi må ikke overse det som skjer nesten i vår egen bakgård.

Varsellampene bør lyse når politikken i Tyskland nå dreier skarpt til høyre, og holdninger vi trodde var borte igjen får blomstre opp.

