I mai 2017 inngikk de fire kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg byvekstavtalen med fylkeskommunen og staten. Den innebærer at staten skal være med å finansiere viktige samferdselstiltak, mot at regionen forplikter seg til å sørge for økt bruk av buss, tog, sykling og gåing. Da må flere bo nært kollektivaksene.

I mai 2018 la den politiske ledelsen i Sandnes fram forslaget til ny kommuneplan for bystyret. I den foreslår de 2900 nye boliger utenfor sentrum, og utenfor kollektivaksen. Planen er nå ute på høring.

Vanskelig

Administrasjonen i kommunen mener det ikke er behov for disse boligene de neste 15 årene. Sandnes har alt godkjent planer for 6000 nye boliger, og frigitt områder for enda 5100.

I følge regionalplansjef Christine Haver vil de alt vedtatte planene gjøre det vanskelig å innfri forpliktelsene i byvekstavtalen. Legger man til de 2900 nye boligene, mener hun det vil bli umulig.

Lederen for arbeidet med kommuneplanen i Sandnes, Martin Håland (Sp), sier de trenger å bygge flere boliger utenfor sentrum, for å få opp kollektivtilbudet der.

Gjør det enklere

Planlegging og stø gjennomføring av infrastruktur har aldri vært denne regionens styrke. I Stavanger kommune bygde man ut utenfor sentrum så lenge det fantes jord til det. I årevis jobbet man med planer om bybane, før politikerne snudde og ville ha bussvei i stedet. Det nye sykehuset er vedtatt bygget på Ullandhaug, selv om kollektivtilbud alt finnes der sykehuset ligger nå, på Våland. Også for sykehuset brukte man argumentet om at hvis man først bygger sykehus der, er kollektivtilbudet nødt til å komme.

Mange i regionen har erfart at kollektivtilbud mellom der de bor og der de jobber, ikke har kommet, og ikke har fungert tilfredsstillende. Og når tusenvis nå reagerer mot den nye bompengeringen, er det ikke bare prisen som trekkes fram, mange tviler også på at det vil komme gode nok kollektivtilbud til at de har noe reelt valg til bompengeringen.

Stø kurs

Vi trenger at det blir enklere for folk å komme seg fram. I byvekstavtalen har de fire kommunene på Nord-Jæren gått inn for nullvekst i biltrafikk. Det kan man være enig eller uenig i. Men når de først har vedtatt det, må de bygge der buss og tog går.

Vi trenger stø kurs nå. Vi trenger å se at når politikerne forplikter seg til en overordnet avtale det ene året, forholder de seg til den også året etterpå.