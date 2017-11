«Smertefritt statsbudsjett»

«Vi er godt fornøyd med prioriteringene som ligger i budsjettavtalen. Kunnskap og skole, grønn omstilling og grønn vekst. Og den gjør det lettere å skape og sikre arbeidsplasser, alt dette er viktige områder for Venstre, sa Terje Breivik, nestleder i Venstre etter at budsjettavtalen var i boks onsdag kveld.

Litt vennligere

Det skjedde i år uten store smerter og ditto bruduljer. Budsjettet vil for mange framstå som litt vennligere, etter en betimelig dobling av hvor mange kvoteflyktninger vi skal ta i mot neste år, og en like velkommen sikring av 100 prosent pleiepenger i fem år for pårørende med omsorg for alvorlig syke.

Miljøvernorganisasjonene rister på hodet over manglende vilje til å få ned utslippene. Det gjør de rett i, men overrasket er de nok ikke.

Overraskelsen

Den største overraskelsen stod derimot KrF for. De kjørte hardt på skole, og fikk innført en lærernorm begge de to regjeringspartiene er i mot.

Fra neste år skal en lærer ikke ha flere enn 16 elever på de laveste trinnene i barneskolen, og ikke mer enn 21 på de høyeste.

Normen er omstridt. Den vil kreve et sted mellom 2500–3000 flere, kvalifiserte lærere inn i skolen. KrF viser til at 10 000 lærere jobber i andre yrker, og vil ha en lønnsoffensiv for å lokke disse tilbake til skolen.

Normen er også lagt på skolenivå, det betyr at en kommune kan miste muligheten til å plassere flest lærere på den skolen som trenger det mest.

KS, Kommunenes Sentralforbund, advarer mot at normen vil tappe distriktene enda mer for kvalifiserte lærere.

Det ligger åpenbart mange snublesteiner her. Hele normen kan ende som en flopp av en symbolsak. Vi håper for skolens skyld at politikerne nå setter alt inn på å klare å gjennomføre dette på skikkelig vis.

For det har lenge ulmet i norsk skole. Lærerne føler seg overstyrt og overkjørt. At de nå blir lyttet til, kan være viktig for å få opp status og tro på læreryrket.

Men det krever at man setter inn nok ressurser på å få det til, både i form av penger og kloke hoder.

Vanskeligere øvelse

Ellers gjelder det fremdeles at norsk økonomi vil gå vanskeligere tider i møte. De neste årenes budsjett bør vurderes etter om de har en tydelig og villet politisk profil, ikke etter i hvor stor grad alles behov blir imøtekommet.

Det kan bli en vanskelig øvelse for oss alle, ikke bare for regjerende politikere.