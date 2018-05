Stavanger-regionen har en svak merkevare, har vi nå fått beskjed om. Det er et australsk konsulentselskap som har fått 300.000 kroner for å lage en rapport om konferansebyen Stavanger, bestilt av Stavanger Forum, som konkluderer slik. Vi kan rett og slett ikke måle oss med verken Tallinn, Århus eller Bergen, for å nevne tre byer som er omtalt i rapporten.

Dette siste vil selvsagt alle bergensere være helt enige i og såre fornøyd med. Men det er også sant. Bryggen i Bergen er på Unescos verdensarvliste, og byen er på svært mange områder en storebror for Stavanger. Også i cruisemarkedet er Bergen godt innarbeidet som porten til de norske vestlandsfjordene. Og nå har bergenserne jammen kapret selve navnet Vestland også.

Suksessen ONS

Olje- og gassmessen ONS er et unntak fra denne regelen. ONS er en suksess, også internasjonalt. Men denne suksessen er ikke umiddelbart enkel å kopiere, for den hviler tungt på et særlig fortrinn som Stavanger og Rogaland har, nemlig oljeindustrien. Stavanger er et naturlig og logisk sted å arrangere en messe for olje og gass.

Merkevaren Stavanger duger ikke

Slik vil det ikke være hvis Stavanger skal konkurrere om messer og konferanser der temaet for arrangementet ikke har noen logisk tilknytning til Rogaland. Da vil vi bare være en av en lang rekke arrangørbyer som prøver å gjøre seg attraktive, og da må vi være så ærlige at vi innrømmer at vi ikke alltid har så mye å stille opp med. Været er en risikofaktor. Prisnivået like så.

Smarte utgifter?

Men, kan det innvendes, Paris og London, Barcelona og Berlin er jo også dyre byer. Og det er rett. Men de er også verdensbyer, med et vell av kulturtilbud og en enorm infrastruktur. Stavanger er ikke det, uansett hvor mye noen skulle ønske at vi var det.

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune eier Stavanger Forum, som ikke er et lønnsomt selskap i dag. Men det er feil utelukkende å se på lønnsomheten i dette selskapet som et suksesskriterium. Forum kan gi inntekter og ringvirkninger for næringslivet, og særlig dersom arrangementene der har en logisk tilknytning til det regionen er gode på. Så som olje/gass, havbruk, teknologi, mat og landbruk.

Forretningsreisende og deltakere på slike konferanser legger igjen mye per penger enn cruiseturister, noe som i seg selv er en grunn til å satse på dem. Men den nye olja blir dette aldri.