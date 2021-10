Vaksinene må fordeles bedre

AFTENBLADET MENER: At bare 1,4 prosent er fullvaksinert mot korona i fattige land, forlenger pandemien for alle.

I Afrika er bare 14 vaksinedoser satt per 100 mennesker. I Europa er det samme tallet 113.

Verdens helseorganisasjon, WHO, minner om at pandemien ikke er over, og at den preger massemigrasjon og humanitære kriser. I alle regioner utenom Europa, stiger dødstallene. Afrika er verst rammet. Der døde 1 million mennesker av korona hver dag i august måned. Bare 14 vaksinedoser har blitt satt per 100 mennesker i Afrika. Til sammenligning er tallene 128 doser per 100 mennesker i USA og Canada, 113 i Europa, 106 i Latin-Amerika, 103 i Oceania, 102 i Asia og 78 i Midtøsten.

Ifølge Unicef sikret de rike landene seg raskt 80 prosent av vaksinene på markedet, mens bare 20 prosent gikk til fattige land. Mange av de rike landene bestilte opp til tre ganger så mange vaksinedoser som de egentlig trengte. Og mens man regner med at 59,4 prosent av befolkningen er fullvaksinerte i rike land, er bare 1,4 prosent fullvaksinerte i fattige land.

Det er også Unicef som har ansvaret for å få ut vaksiner gjennom Covax-samarbeidet, som nettopp skal sikre at også fattige land får nok vaksiner. Målet deres var å få ut 2 milliarder doser gjennom dette samarbeidet i 2021, fordelt på 192 land, 92 av dem lav- og mellominntektsland i 2021.Det skulle dekke 20 prosent av befolkningen i de landene. De skriver selv at de ikke klarer å nå målet, og begrunner det med forsinkelser i vaksineproduksjonen, og patent- og handelsbarrierer. Håpet er nå å klare å få ut 1,4 milliarder doser i 2021.

Denne helgen møtes lederne i G20-landene, noe som har fått Unicef til å forfatte et opprop hvor de oppfordrer landene til å prioritere å gi vaksinedoser til Afrika innen desember i år.

Oppfordringen er på sin plass. I tillegg til den konkrete livsfaren korona ennå utgjør for folk i fattigere land, øker det høye antallet uvaksinerte mennesker faren for stadig nye mutasjoner av viruset. Det kan gjøre pandemien enda mer langvarig og viruset mer motstandsdyktig mot eksisterende vaksiner.

I rike land diskuterer vi tredje dose for alle, og vi diskuterer om vi skal vaksinere enda yngre barn. Vi kan ikke vente til alle diskusjoner og tenkelige vaksinedoser er satt, før vi virkelig trår til og hjelper fattigere land. I tillegg til at det er det anstendige å gjøre, kan det også vise seg som det mest rasjonelle. Det kan være viktigere for å stanse pandemien enn å sette stadig flere doser i egne land.