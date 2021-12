Stoltenbergs drømmejobb

AFTENBLADET MENER: Jens Stoltenberg er åpenbart kvalifisert for jobben som sjef i Norges Bank, men det finnes grunner til å spørre hvor smart det vil være å ansette ham.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre er nære venner. Støre har derfor erklært seg inhabil i prosessen med å finne ny sjef i Norges Bank.

Tirsdag ble søkerlisten til jobben som ny sjef for Norges Bank offentlig. Og som ventet er Jens Stoltenberg (62) blant søkerne. Vår tidligere statsminister er snart ferdig med sin periode som generalsekretær i forsvarsalliansen Nato, og har for lengst gitt klart uttrykk for at sjefsjobben i Norges Bank er noe han har stor lyst på.

Den eneste andre reelle kandidaten på søkerlista er nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48). Hun er selvsagt åpenbart kvalifisert for jobben, med en doktorgrad i økonomi og lang fartstid fra toppsjiktet i sentralbanken. Hennes kjønn er derimot ikke en selvstendig kvalifikasjon, slik noen synes å mene.

Jens Stoltenbergs kandidatur har ført til en interessant debatt. Er hans fortid som statsråd og statsminister for Arbeiderpartiet, hans vennskap med nåværende statsminister Jonas Gahr Støre og hans utdannelse som samfunnsøkonom problematisk eller en fordel?

Noen kommentatorer har pekt på at det kan være behov for en sterk og «politisk» sentralbanksjef for å holde regjering og storting i ørene. Stoltenberg var helt sentral i utformingen av den såkalte handlingsregelen, som fastsetter hvor mye oljepenger som over tid kan brukes i statsbudsjettet.

Sentralbanksjefen er også styreleder for Oljefondet, og dermed sjefen til fondets administrerende direktør Nicolai Tangen. Noen mener at det krever en helt spesiell pondus å skulle holde den karismatiske og energiske Tangen i ørene.

Det vil etter vår mening være urettferdig å hevde at en eventuell ansettelse av Stoltenberg vil være en ren «politisk» utnevnelse. Stoltenberg har en utdannelse og en erfaring som gjør ham kvalifisert for jobben. Men debatten om hvordan forhenværende (topp)politikere har en tendens til å ende opp i ulike lederstillinger er likevel både interessant og viktig. Sjiktet av topp-politikere og -byråkrater i Norge er en liten andedam hvor de fleste kjenner hverandre.

Sjefen i Norges Bank er ikke en form for finanspolitisk overdommer. Norges Bank styres av Finansdepartementet og Stortinget, ikke omvendt. Sentralbanken står relativt fritt til å velge hvilke virkemidler den skal ta i bruk, for eksempel å sette styringsrenta, men bare innenfor klare rammer som er politisk bestemt.

Det vil være et problem med Jens Stoltenberg som sentralbanksjef om noen skulle tro – eller håpe – at han vil kunne snu om på dette maktforholdet. Derfor ville det være nyttig om Stoltenberg selv ga tydelig beskjed om hvordan han oppfatter rollen, før en endelig beslutning blir fattet.

