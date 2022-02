Sanksjoner som virkelig svir

AFTENBLADET MENER: De økonomiske straffetiltakene mot Russland må også rette seg mot den russiske elitens formuer. Hvis ikke er det bare vanlige russere som blir rammet.

Den russiske invasjonen i Ukraina startet natt til torsdag. Signalene om denne tragiske utviklingen har vært tydelige for alle i lang tid, og etter at den russiske diktatoren Vladimir Putin holdt sin skremmende tale i Kreml tirsdag, ble all tvil feid til side. Russland ønsker å styrte den demokratisk valgte ledelsen i Kyiv og forsøke å erstatte den med et marionettregime av hviterussisk type.

Dette er ikke «fredsbevarende styrker» i to østlige utbryterrepublikker, men en stor militær kampanje på flere avsnitt i alle deler av Ukraina, et land med over 44 millioner innbyggere. Rapporter om tap av menneskeliv tikker allerede inn, og bildene av masseflukt fra ukrainske storbyer er skremmende.

Det er betryggende at Russlands angrepskrig mot et selvstendig europeisk land blir fordømt på bred front i den demokratiske verden. Og det er dessverre som forventet at reaksjonene fra Kina tyder på at landet ikke vil legge vesentlig press på Russland.

Dessverre vil ikke fordømmelse alene gjøre inntrykk på Putins Russland. Heller ikke de økonomiske sanksjonene som så langt er varslet. Disse må Putin allerede ha tatt høyde for. Putin anser tydeligvis disse straffetiltakene, som naturligvis vil ramme den jevne russer mye hardere enn den rammer de styrtrike elitene, som en pris han er villig til å betale.

Skal økonomiske straffetiltak påvirke Putin og kretsen av mangemilliardærer han omgir seg med, må sanksjonene også ramme dem personlig. Det er godt dokumentert at styrtrike russere har plassert enorme formuer utenlands, inkludert i skatteparadiser som tilbyr anonymitet.

Dersom vestlige land går sammen om å ta beslag i utenlandsformuene til den russiske eliten, vil de plutselig ha et maktmiddel som monner. Dette er lettere sagt enn gjort, for mange formuende i Vesten benytter seg jo av liknende metoder for å gjemme bort sine formuer. Disse elitene og deres politiske allierte vil ikke uten videre godta et krav om utvidet innsyn i suspekte finansinstitusjoner.

Siden Ukraina ikke er medlem av Nato, vil det ikke komme på tale for Vesten å sende styrker for å hjelpe. Hovedfokuset for Nato i umiddelbar framtid vil være å sikre at organisasjonen viser en samlet front og å berolige medlemsland som grenser til Russland, Hviterussland og Ukraina gjennom å styrke det militære nærværet der.

Utviklingen i Ukraina er allerede en europeisk tragedie. Dessverre har den også potensial til å bli noe enda verre. Det må alle krefter settes inn for å unngå.