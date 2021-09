Uravstemning er et bra grep av SV

AFTENBLADET MENER: SV skal sende et eventuelt utkast til regjeringsplattform ut på uravstemning. Det fortjener de ros for.

Hvis disse tre kan anbefale en regjeringsplattform, vil SV-leder Audun Lysbakken (t.v.) sende den ut på uravstemning blant medlemmene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det var partiets landsmøte som i april vedtok at en plattform må godtas av SVs medlemmer gjennom en uravstemning for at de skal gå inn i regjering. Alle som var betalende medlemmer seinest en uke før valget, kan være med på avstemningen, som skal gjennomføres digitalt.

Vedtaket er midt sagt møtt med skepsis, både av andre partier og deler av det såkalte kommentariatet. «En torpedo inn i regjeringsprosjektet,» skrev Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg i juni. Og det er bare noen dager siden Sp’s Geir Pollestad sa til Aftenbladet at noe sånt «virker bortimot umulig å gjennomføre».

Kritikken og avskyerklæringene har vært langt flere, men i all verden: hva er problemet? Kritikken er basert på en tradisjonell tankegang om at organisasjoner gir store fullmakter til sine ledere og at de ellers styrer meningene sine gjennom å velge eller avsette disse lederne.

Joda, men det betyr ikke nødvendigvis en svekkelse av ledelsen at de deler på ansvaret i store saker. I arbeidslivet er systemet med uravstemninger etter vanskelige forhandlingsrunder institusjonalisert. Et lønnsoppgjør blir ikke dårligere av at medlemmene sier sin mening. Det er også vanskelig å se at det svekker lederne i fagbevegelsen at de ber om råd.

Når det norske valgsystemet diskuteres, handler det ofte om mangel på innflytelse fra partimedlemmer og andre velgere. Nominasjonsprosessene er et eksempel på dette, og noen lokalpartier har derfor eksperimentert med å gjøre disse prosessene åpnere. At SV prøver å gjøre det samme med en regjeringsplattform, fortjener de ros for.

Aftenbladets gjestekommentator Trond Birkedal skrev i forrige måned at en slik SV-avstemning vil være revolusjonerende, men at det ikke er noe nytt i internasjonal sammenheng. Birkedal peker nettopp på problemet med at få mennesker i et parti faktisk er med på å avgjøre både politikk og personsammensetning og er av mange grunner åpen overfor SVs valg om uravstemning.

Det er lett å være enig. KrFs veivalgsprosess for tre år siden kan minne litt om det SV kan stå overfor. Den gangen satt hele det politisk interesserte Norge og fulgte med på fylkesårsmøter. Noen dagers oppmerksomhet rundt en uravstemning i SV, vil også være av det gode. Det ser også ut til at Jonas Gahr Støre ser for seg at det er saker som vil skape større problemer for regjeringsdannelsen enn at SV skal lytte til medlemmene.