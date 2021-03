Svensk berøringsangst til nye høyder

AFTENBLADET MENER: I sju år har de etablerte partiene i Sverige gått rundt grøten, også kalt Sverigedemokratene (SD). Neste år er det valg igjen.

Partileder Nyamko Sabuni fikk et stort flertall for sitt forslag om at det liberale partiet bør åpne opp for Sverigedemokratene. Foto: Erik Simander / TT / NTB

Palmesøndag tok saken en ny, dramatisk endring. Da vedtok det såkalte partirådet i Liberalerne (tidligere Folkepartiet) partileder Nyamko Sabunis forslag om at de skal kunne være med i en borgerlig regjering, selv om dette forutsetter støtte fra SD. 59 av 90 frammøtte stemte for forslaget. Konservative Moderatene og Kristeligdemokratene har tidligere kommet med budskap som minner om det som nå kommer fra Liberalerne.

Avgjørelsen har selvsagt ført til sterke reaksjoner. Flere profilerte partitopper har meldt seg ut i protest, fordi de ikke vil bidra til «at et fremmedfiendtlig og nasjonalkonservativt parti, med en nazistisk fortid, skal få mer innflytelse på landets retning».

SDs partileder, Jimmie Åkesson, tar også beslutningen med fatning, fordi verken han eller andre tolker vedtaket så langt som at det er mulig med en regjering med deltakelse fra SD. Og Åkesson sier som Fremskrittspartiet i Norge, at han ikke vil være et støttehjul for en regjering han ikke deltar i.

Med andre ord er det ikke sikkert at søndagens vedtak endrer noe som helst, men det er et poeng at tre av de fire gamle alliansepartiene på borgerlig side nå har fjernet noe av berøringsangsten overfor SD. Den er nå mindre enn den stadig voksende irritasjonen over regjeringsprosjektet til statsminister Stefan Löfven.

Centern, som ikke er helt likt det norske Senterpartiet, er det eneste av de fire borgerlige som fortsatt ikke vil ha noe med SD å gjøre. Slik meningsmålingene er nå, betyr det at det fortsatt ikke er mulig å få til en flertallsregjering uten SD-støtte. Dette har vært situasjonen siden 2014.

I henhold til svenske Poll of polls’ gjennomsnittsmåling, ligger det liberale partiet for tiden langt under Riksdagens sperregrense på fire prosent Akkurat nå er det derfor et spørsmål om de i det hele tatt vil være med å skape parlamentarisk grunnlag for en borgerlig regjering. Søndagens vedtak må også ses i lys av dette. De spiller høyt, men håper at de ved å åpne for SD viser vilje til makt og derfor kan vokse.

Berøringsangsten overfor SD skaper fortsatt et alvorlig dilemma for svenskene. Skal de andre partiene fortsatt overse den femtedelen av velgerne som stemmer på SD, eller skal de tas inn i varmen.? Hvis også svenskene klarer å bekjempe koronaen, vil dette spørsmålet bli helt sentralt i den 18 måneder lange valgkampen de har foran seg.

