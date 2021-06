Rumpetrolljournalistikk

AFTENBLADET MENER: Det er fristende, men ikke nødvendigvis smart, å bite på kroken hver gang Fremskrittspartiet legger ut et agn.

Hvem vet mest om naturmangfold, Miljødirektoratet eller «folk flest»? Kunstige skiller mellom sunn fornuft og eksperter gir en dummere debatt, mener Aftenbladet. Foto: Shutterstock

Det er ikke lenger lov å fange rumpetroll uten å ha søkt om tillatelse. Årsaken til dette, er at en ny og farlig sopp som angriper frosk, padder og andre amfibier nylig ble oppdaget i Norge. Dersom denne soppen spres, kan den påføre allerede truede arter stor skade. Tap av naturmangfold er en av de store truslene mot naturen både i Norge og i verden for øvrig.

Forbudet, som onsdag ble meddelt i en faglig og saklig pressemelding fra Miljødirektoratet, har med andre ord en faglig og saklig begrunnelse. Men dette hindret ikke stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Gisle Meininger Saudland, å fyre av følgende kraftsalve i VG:

«Dette er fullstendig galskap. Det er ikke rart byråkratiet eser ut når folk skal måtte sende søknad til Miljødirektoratet for å plukke opp fem rumpetroll». For dem som ikke har hørt om ham før, er Meininger Saudland miljøpolitisk talsperson i Frp.

Reaksjonen fra Frp-politikeren er som tatt ut av læreboka for vulgær populisme, som handler om å hele tiden sette opp et skille mellom «eliter, byråkrati og eksperter» som legger hindringer i veien for «sunn fornuft» og «folk flest».

I dette tilfellet noen «eksperter» i Miljødirektoratet som vil stanse barnehagebarn fra å ta med seg noen rumpetroll og studere den fascinerende forvandlingen til en frosk eller en padde. Noe så uskyldig kan jo umulig true naturen?

Problemet er selvsagt at dette vet Meininger Saudland ingenting om, uten at dét hindrer ham i å uttale seg skråsikkert om saken.

Mediene, i dette tilfellet VG, blir på denne måten redskaper for en politisk retorikk og et politisk spill som er svært bekymringsfullt. Det er den enkleste sak i verden å sette opp slike kunstige motsetninger mellom «sunn fornuft» og «eksperter», selv om motsetningen ikke nødvendigvis finnes. Det skaper kanskje klikk og trafikk, men gjør ikke folk klokere.

Frp er ikke alene om å dyrke denne fordummende formen for debatt. Men partiet, og særlig partileder Sylvi Listhaug og hennes rådgivere, har rendyrket den. Særlig i verdispørsmål som klima-, likestillings- og innvandringsdebatten reiser har partiet satt opp et kunstig skille mellom «byråkrati og eliter» og den sunne fornuften til «folk flest».

Meininger Saudland bruker også et annet triks. Han setter rumpetroll-forbudet opp mot vindmøller som raserer norsk natur og minner om at det er kronisk syke i Norge som ikke får medisiner. Saker som overhodet ikke har noe med rumpetroll å gjøre blir trukket fram for å vise hvor idiotisk det er å bry seg om rumpetroll.

Slik gjøres debatten dummere. Mediene har et ansvar for å ikke bære ved til dette bålet.

