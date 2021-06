Demokratiet i praksis

AFTENBLADET MENER: Mistilliten mot byråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo er ikke en politisk fallitterklæring, men snarere en demonstrasjon av hvordan den parlamentariske modellen fungerer.

Gruppeleder for Rødt i Oslo, Eivor Evenrud, orienterer pressen om at partiet ikke lenger har tillit til byråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed gikk hele byrådet av onsdag ettermiddag. Foto: Stian Lysberg Solum

Det har naturligvis vakt oppsikt at Rødt i Oslo, som satt med nøkkelen i spørsmålet om tillit til byråd Lan Marie Berg, til slutt landet på at de ikke lenger har tillit til den profilerte MDG-politikeren. Mistillitsvotumet i Oslo bystyre førte til at hele byrådet går av, etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettsspørsmål.

Bakgrunnen for saken er en overskridelse på over fem milliarder kroner i prosjektet som skal sikre Oslo ny og bedre vannforsyning. Et flertall i bystyret mener at Berg ikke har informert dem godt nok om sprekken i prosjektet, og at hun dermed har brutt sin plikt overfor kommunens høyeste organ.

Mistillitsforslaget ble først fremmet av Fremskrittspartiet, og der ligger nok kjernen i det kontroverset som har oppstått. Mange på venstresida mener at Rødt gjør uklokt å bidra til å felle en byråd fra rødgrønn side.

Men hvis denne saken er alvorlig nok til at en byråd fra borgerlig fløy ikke lenger ville hatt Rødts tillit, blir det ikke da merkelig - og svært kynisk - å behandle Berg annerledes? Vi mener derfor at argumentasjonen til Rødt i Oslo står seg.

Byrådsleder Raymond Johansen kunne trolig ikke ta sjansen på å støte det viktige samarbeidspartiet MDG fra seg ved å selv be henne om å trekke seg. I stedet valgte han å stå samlet og gå sammen med henne. Men dette vil ikke innebære en borgerlig maktovertakelse i Oslo. Ordfører Marianne Borgen (SV) vil nå sondere mulighetene for et nytt, styringsdyktig flertall. Det finnes bare på rødgrønn side. Dermed vil Johansen og Ap fortsatt lede et rødgrønt forretningsministerium de neste månedene.

Berg selv kommer til å bli innvalgt på Stortinget i høst, og hennes politiske fremtid er ikke truet av mistilliten i Oslo. Men hun mener selv at hun ikke har gjort seg fortjent til å bli kastet - det gjør politikere nesten aldri - og ville derfor ikke trekke seg frivillig.

Lan Marie Berg er en profilert, mektig - og kontroversiell - politiker. I vår skapte det avsky i et tilnærmet samlet politisk miljø at Berg opplever personlig hets og trusler i et omfang som er direkte opprørende. Men det er viktig å si at den politiske prosessen mot henne i Oslo ikke har noe med hets å gjøre.

Det som skjedde onsdag, er det parlamentariske systemet i praksis. Akkurat som en regjering og dens medlemmer sitter på Stortingets nåde, sitter et byråd på bystyrets. Det er en styrke for vårt demokrati at de folkevalgte forvalter den tilliten velgerne har gitt dem, og når det kreves setter denne over mer kortsiktige, taktiske hensyn. Selv i et valgår.

