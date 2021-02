Militærkupp skal fordømmes

AFTENBLADET MENER: Mandagens militærkupp er et brutalt bevis på hvor store problemer Myanmar har med å finne en demokratisk vei.

General Min Aung Hlaing har kuppet makten i Myanmar og innført unntakstilstand. Regjeringens leder, Aung San Suu Kyi, er arrestert. Foto: SOE ZEYA TUN / X02594

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Myanmar er et land som allerede er i krig med seg selv, det har flust med våpen, millioner av innbyggere som knapt klarer å skaffe seg mat, og det er dypt splittet langs religiøse og etniske skiller, sier historikeren Thant Myint-U til New York Times etter at mandagens militærkupp ble kjent. At det har vært mulig å få til en demokratisk framgang på noe som helst vis det siste tiåret, mener han er et mirakel.

Få timer før den nyvalgte nasjonalforsamlingen i landet skulle tre sammen for første gang, kom det meldinger om at regjeringens sjef, Aung San Suu Kyi, president Win Nyunt og flere regjeringsmedlemmer var blitt pågrepet i sine hjem i løpet av natten. Hæren har kuppet makten, de mener det er nødvendig for å sikre stabiliteten i landet. Eller kontrollen over det, for å si det som det er. De har tatt kontrollen over luftrom og havner, brutt internettforbindelser og mobilnett, ført bort lederne i landets regioner, og pågrepet opposisjonelle, aktivister og skribenter. De har erklært unntakstilstand i ett år.

Vi kjenner ennå Myanmar som det tidligere Burma, i 50 år holdt i jerngrep av en militærjunta. Det er fredsprisvinner Aung San Suu Kyis hjemland. Hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD) i 1988, og satt i husarrest av den styrende militærjuntaen i 1989. Der satt hun mer eller mindre til 2010. I 2011 måtte militærjuntaen slippe opp grepet. og siden 2015 har Aung San Suu Kyi i praksis ledet landets regjering.

Likevel har hun ikke hatt stor makt over militæret. Selv om partiet hennes vant valget i november overlegent, har militæret etter grunnloven rett på en fjerdedel av plassene i nasjonalforsamlingen, og kan dermed alltid blokkere grunnlovsendringer.

I hennes regjeringstid er landet anklaget for folkemord på en av landets over 100 minoriteter, rohingyaene. Tusenvis er drept, og 740.000 har flyktet over grensen til Bangladesh. Majoriteten i landet er buddhister, mens store deler av minoritetene er kristne, hinduer, eller muslimer, som rohingyaene.

Aung San Suu Kyi har blitt fratatt flere priser, blant annet av Amnesty, og ingen synes å tro at hun noen gang vil ta klar avstand fra de militæres brutale framferd mot rohingyaene.

Vi fordømmer militærkuppet på det sterkeste. Hvem som kan være i stand til å få landet inn igjen på et demokratisk spor for det sammensatte folket, synes dessverre helt uvisst.