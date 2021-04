Det blir en tøff tariffvår

AFTENBLADET MENER: Det ble selvfølgelig dramatisk under innspurten i meklingen for frontfagene. Forhåpentlig får alle partene igjen for sin løsningsvilje.

Riksmekler Mats Ruland bidrog sterkt til enighet i meklingens siste fase søndag ettermiddag. Foto: Heiko Junge, NTB

Én ting er iallfall sikkert: begrepet «meklingsfrist» er fullstendig utvannet. Det er kanskje like greit, for det er jo bedre at partene blir enige enn at de går ut i en unødvendig konflikt på grunn av en tidsfrist. De siste årene har det likevel vært en stadig større tendens til at meklingsfristene ikke bare oversittes med et par timer, men med hele og halve døgn.

Det var lettelse over hele linjen da forhandlerne fra YS, LO og NHO kom ut fra et Oslo-hotell med enighetsprotokoll i hendene søndag ettermiddag. Riksmekler Mats Ruland la ikke skjul på at koronasituasjon og delvis avstandsmekling gjorde det hele spesielt komplisert.

På forhånd hadde partene dessuten gjort det de kunne for å male seg inn i hvert sitt hjørne, med tilsynelatende ufravikelige krav. Men vi har å gjøre med ansvarlige organisasjoner. Konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik har helt sikkert så god kontakt med medlemsmassen at hun hadde ordene i behold da hun sa at de ikke kunne gå ut i konflikt på grunn av 30 øre timen.

Pandemien har gjort det siste året til et vanskelig og uforutsigbart år både for bedriftene og arbeidstakerne. Samtidig er det lett å forstå at de ansatte både vil bevare kjøpekraft og få igjen for at de nettopp har stått på som bare det i den vanskelige fasen. Kravene deres var nøkterne og legitime og NHOs forsøk på å bruke pandemien som begrunnelse for et nulloppgjør, måtte slås ned. Det er minst like mange gode grunner for lønnsvekst som for lønnsfrys i en slik situasjon.

Realitetene er nok også sånn at oppgjørets ramme på 2,7 prosent, ikke er nok til å opprettholde kjøpekraften. For bedrifter i utsatte bransjer er det likevel knyttet store byrder til økte lønnsutgifter, så her har løsningsviljen trumfet vinnerviljen på alle sider av bordet.

Det avsluttede oppgjøret sender et signal til så godt som alle landets arbeidstakere om hvordan årets øvrige oppgjør vil ende. Det er likevel ikke automatikk i dette og konfliktfaren er stor. Særlig er det ventet at grupper i det offentlige, som sykepleiere og lærere, mener at tiden er inne for betydelig høyere lønnsvekst enn det som ble resultatet her. Derfor kan dette fortsatt bli ett av de vanskeligste mellomoppgjørene på mange år. Konfliktfaren er fortsatt stor.