Hvem skal ta regningen?

LEDER: Nå er rushtidsavgiften historie, og mange gleder seg over det. Men hva skal den erstattes med?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rushtidsavgiften er borte. Men hva skjer dersom trafikken igjen øker? Da må andre tiltak settes inn, ellers forsvinner milliarder av statlige belønningskroner. Foto: Pål Christensen

Leder

Bompenger har endret det politiske landskapet på Nord-Jæren. Få, om noen, saker har skapt høyere temperatur i debatten enn spørsmålet om bompenger. Dessverre har debatten også utartet til personsjikane og trusler, noe som selvsagt er fullstendig uakseptabelt.

Fredag var siste dag med innkreving av den kanskje aller mest kontroversielle avgiften av dem alle, nemlig rushtidsavgiften. Denne avgiften var ment å dempe trafikken på de tidspunktene det er flest biler på veiene, slik at nyttetrafikken og de som er helt avhengige av å kjøre skulle få bedre fremkommelighet.

Men en slik avgift rammer selvsagt også ekstra hardt for dem som har dårlig økonomi, samtidig som de er avhengige av bil for å få hverdagen til å gå i hop. Det er et argument vi har forståelse for, og det er ikke minst derfor Aftenbladet også har vært en varm tilhenger av å bruke teknologi for å utvikle mer rettferdige måter å løse utfordringene på.

Kjernen av problemet er at bomringene og de øvrige politiske beslutningene hviler på en svært motsetningsfylt politikk.

Staten ønsker at biltrafikken i de store byområdene i Norge skal minske. Det skal gi bedre luft og lavere utslipp, og bedre forhold for næringslivet som dermed slipper å tape penger på å stå i kø.

Men dersom trafikken minker, går samtidig inntektene i bomstasjonene ned. Det betyr at det blir mindre penger til å gjennomføre de nødvendige investeringene.

Kjernen av problemet er at bomringene og de øvrige politiske beslutningene hviler på en svært motsetningsfylt politikk.

Aftenbladet er derfor tilhenger av rushtidsavgiften. Ikke fordi vi mener at det er riktig å straffe dem som er avhengige av bilen, men fordi denne avgiften forsøkte å svare på det dilemmaet vi nettopp nevnte; den sørger for inntekter samtidig som den har en trafikkdempende effekt.

Dersom trafikken nå øker uten rushtidsavgift, og alminnelig logikk dikterer at det er akkurat det som vil skje, står milliarder av kroner i statlige belønningsmidler i spill. Derfor vil de lokale myndighetene være pent nødt til å forsøke å kompensere på andre måter.

En umiddelbar konsekvens er at elbiler nå må betale halv takst i bommene. Det er fornuftig i den forstand at en elbil tar akkurat like mye plass på veien som en fossilbil. Vi tviler på at en slik avgift vil skremme noen fra å kjøpe elbil.

Et kommende tiltak kan være å sette opp prisene på parkering, kombinert med en fortsatt restriktiv linje for parkeringsarealer ved nybygg.

Et annet kan være å forsøke å sette ned prisen på kollektivtransport, eventuelt å øke antall avganger, for å gjøre det mer attraktivt å la bilen stå.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 22:24

Les også

Mest lest akkurat nå